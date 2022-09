Fabriano: accordo TooA e Fratelli Guzzini per distribuire la rivoluzionaria macchina per il gelato in Francia e Austria

«Un’occasione unica per raggiungere tutte le persone attente all’innovazione, al design e al buon gusto italiano presenti in Francia ed Austria», fanno sapere dall’azienda food-tech fondata da Maria Paola Merloni

FABRIANO – Una collaborazione tutta marchigiana che vede TooA, azienda fondata da Maria Paola Merloni, al fianco di un’azienda con alle spalle una storia di oltre cento anni. Fratelli Guzzini, distributore di TooA in Francia ed Austria, apre le porte a TooA in tutti i migliori casalinghi premium sui territori esteri. La loro clientela avrà la possibilità di conoscere l’ecosistema TooA e tutti i suoi prodotti italiani (macchine, Brik Gelato, toppings e accessori). «Un’occasione unica per raggiungere tutte le persone attente all’innovazione, al design e al buon gusto italiano presenti in Francia ed Austria», fanno sapere dall’azienda food-tech start-up attiva nel trasformare il modo in cui le persone gustano il gelato a casa.

Le dichiarazioni

«TooA e Fratelli Guzzini, l’autenticità della regione Marche in Francia ed Austria. La collaborazione con Fratelli Guzzini rappresenta per TooA una grande opportunità per poter diffondere la nostra filosofia oltre i confini italiani. Per compiere questo importante passo abbiamo scelto un partner italiano, marchigiano, con una grande storia alle spalle e con cui condividiamo valori quali italianità e innovazione», dichiara Giulio Camillo Zuccoli, CEO di TooA. «Ho sempre creduto nelle partnership con aziende che condividono i nostri stessi valori: l’italianità, la forte relazione con il proprio territorio di origine, l’attenzione all’estetica senza rinunciare alla funzionalità dei prodotti e che fanno dell’innovazione e della ricerca i motori del proprio sviluppo», dichiara Domenico Guzzini, presidente della Fratelli Guzzini. «TooA è un progetto in cui abbiamo creduto sin dall’inizio e siamo davvero orgogliosi di essere al fianco di questa realtà per divulgare fuori dai confini nazionali, attraverso store specializzati e prestigiosi, un nuovo modo di gustare e conoscere il gelato, uno dei patrimoni gastronomici italiani», ha concluso.