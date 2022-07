Fabriano: accordo Amministrazione comunale e Diocesi per visite guidate a Chiese fino a tutto agosto

FABRIANO – Dalle parole, ai fatti. A neppure 24 ore di distanza dall’incontro fra il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, accompagnata da numerosi Assessori, e il vescovo della diocesi Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara, primo segno concreto di quella “collaborazione” auspicata. Da oggi, 23 luglio e fino a fine agosto, parte un nuovo progetto di promozione della città con le chiese aperte per le visite turistiche lungo tutta quest’estate, con servizio di visita guidata.

La dichiarazione

«La neo eletta Amministrazione comunale è grata alla Diocesi per questa collaborazione, la Diocesi dal canto suo ringrazia i volontari diocesani, l’associazione FaberArtis e i Templari Cattolici d’Italia senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile», si legge in una nota congiunta. «Riteniamo che il territorio fabrianese debba aprirsi e mostrarsi a quanti vengono per conoscerlo ed apprezzarlo. Sono molteplici i punti di interesse che il territorio può offrire non solo alla nostra Comunità ma anche per chi passa di qui per visite giornaliere. Oggi, più che in passato, è necessario avere uno sguardo lungimirante che porti la città verso una dimensione turistica, culturale ed attrattiva per più realtà possibili. Ci auguriamo che, partendo dalle chiese, anche altre realtà culturali e non possano aprirsi a questa nuova prospettiva per una rinascita proficua e duratura della città e del territorio». Nello specifico le chiese aperte sono: Cattedrale di San Venanzio visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30; chiesa San Benedetto e Oratorio del Gonfalone visitabile sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 19; chiesa di San Nicolò visitabile da lunedì a domenica dalle 9 alle 19; chiesa di San Onofrio-Scala Santa visitabile il 7-13-14-20-21 agosto dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 19; chiesa Santa Maria Maddalena visitabile da lunedì a sabato dalle 9 alle 19; chiesa Santi Biagio e Romualdo visitabili per la Cripta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e la chiesa da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 18 e sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17 alle 19. Gli orari di apertura delle chiese, che hanno aderito al progetto, sono disponibili presso lo IAT di Fabriano in Piazza del Comune (dal martedì alla domenica 9/18).