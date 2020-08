Fabriano, accordo Comune-Italgas: il metano arriva anche ad Attiggio

Dopo anni di attesa si sono completati i lavori per la conversione della rete di distribuzione gpl: finalmente colmata una necessità molto sentita dai cittadini. Prime 160 adesioni

FABRIANO – Buone notizie per i residenti di Attiggio a Fabriano: il metano ha raggiunto anche la loro frazione. Nei giorni scorsi Italgas ha completato le operazioni di posa delle tubazioni necessarie a collegare l’abitato e ha provveduto alla conversione della rete di distribuzione da gpl a gas naturale: «Un intervento che garantirà ai cittadini un significativo risparmio in bolletta, oltre a una maggiore sicurezza di continuità del servizio grazie al collegamento diretto con la rete nazionale e regionale di trasporto del gas metano», fanno sapere dal comune di Fabriano.

L’attività ha comportato la realizzazione di un’estensione di circa 2.500 metri della rete esistente e la sostituzione dell’alimentazione da gpl a metano. Durante la fase di esecuzione dei lavori, Italgas si è resa disponibile a realizzare gratuitamente l’allacciamento alla rete ai cittadini che hanno presentato richiesta. La società inoltre si è fatta carico anche degli adeguamenti tecnici necessari sulla rete fino al contatore, sostituendo quest’ultimo con smart meter di ultima generazione: «Le circa 160 utenze attualmente servite nella frazione e le nuove che si andranno ad aggiungere sono e saranno così stabilmente approvvigionate con una fonte energetica sicura, economica e sostenibile», evidenziano dall’Ente municipale di Fabriano.

Prima degli interventi di trasformazione della rete, Comune e Italgas hanno organizzato un incontro con la cittadinanza per illustrare tutte le novità e fornire le informazioni necessarie a una migliore fruizione del servizio, consentendo così alle prime 160 utenze di optare per questa possibilità. Si tratta di un servizio che era atteso da anni e che andrà a colmare una necessità che era attesa da molto tempo. «Un segno di attenzione nei confronti delle nostre numerose frazioni che speriamo di implementare in altre zone», concludono dal comune di Fabriano.