Fabriano: abuso di alcol, denunce e multe

FABRIANO – Raffica di sanzioni e anche una denuncia legata alla piaga dell’abuso di alcol a Fabriano. E questo grazie all’ennesimo fine settimana di controlli messi in piedi dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, che hanno effettuato un servizio coordinato con tre mezzi più uno in borghese con 8 militari dell’aliquota Radiomobile impegnati nel controllo della città. Identificate 67 persone e controllati 42 mezzi.

Un fabrianese di 23 anni, nato fuori regione, è stato sanzionato per ubriachezza molesta nella notte di sabato. Per il giovane una multa da 102 euro. Alcuni utenti di un bar hanno chiesto l’intervento dei carabinieri di Fabriano per segnalare il giovane che dava fastidio davanti al pubblico esercizio. I militari lo hanno rintracciato e gli hanno comminato la multa. In piena notte, poi, un quarantenne di Fabriano è stato fermato e controllato in via Casoli mentre era alla guida della propria autovettura. È stato accertato che era alla guida di un mezzo senza copertura assicurativa. I carabinieri hanno, quindi, elevato una sanzione amministrativa di 866 euro e hanno provveduto a sequestrare la macchina. Sempre nella notte di sabato una giovane neopatentata di Fabriano è stata sanzionata perché l’alcol test ha attestato un tasso alcolemico pari a 0,5 grammi al litro quando, nei primi tre anni di patente, il valore deve essere pari a zero. Per la giovane una multa da 168 euro. Sempre nel fine settimana, infine, un trentenne residente a Fabriano è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Aveva un tasso alcolemico superiore a quota 1,5 grammi su litro. Oltre la denuncia è scattata anche una sezione amministrativa, il ritiro della patente e il mezzo affidato a persona di fiducia.