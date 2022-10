Fabriano, al via la vendita degli abbonamenti per la stagione di prosa del Teatro Gentile

Sette spettacoli da non perdere nella meravigliosa cornice del Teatro Gentile di Fabriano: dal 26 al 29 ottobre in vendita gli abbonamenti

FABRIANO – Sono in vendita dalla giornata di mercoledì 26 ottobre i nuovi abbonamenti per la stagione di prosa 2022/2023 del Teatro Gentile di Fabriano promossa dal Comune di Fabriano e dall’ AMAT con il contributo di Regione Marche e MiC.

Sette spettacoli da non perdere che offrono la possibilità di vivere indimenticabili momenti di evasione nella meravigliosa cornice del Teatro Gentile di Fabriano.

La locandina della stagione di prosa 22/23 al Teatro Gentile di Fabriano

Si parte il 1 novembre con “Mine Vaganti“, per la prima regia teatrale di Ferzan Ozpetek che mette in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici, pluripremiato con 2 David di Donatello, 5 Nastri D’Argento, 4 Globi D’Oro, Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York e Ciak D’Oro come Miglior Film.

Il 27 novembre appuntamento con “Rapunzel”. Il musical, liberamente tratto dalla fiaba scritta dai fratelli Grimm, con Lorella Cuccarini nel ruolo di Gothel, Silvia Scartozzoni in Rapunzel e Renato Crudo, con la regia di Maurizio Colombi.

Il 16 dicembre al Gentile “La dolce ala della giovinezza” interpretato da Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni con la regia di Pier Luigi Pizzi.

In programma il 15 gennaio “Testimone d’accusa”, commedia teatrale con l’interpretazione di Vanessa Gravina e Giulio Corso, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Ferrara e la regia di Geppy Gleijeses.

Il 26 febbraio il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, Elio, canta e recita Enzo Jannacci in “Ci vuole orecchio“, mentre l’11 marzo “Non è vero ma ci credo“, una delle commedie più divertenti di Peppino De Filippo, interpretata da Enzo Decaro con la regia di Leo Muscato.

La stagione del Teatro Gentile si avvia alla conclusione il 19 aprile con un cast al femminile per la commedia “Fiori d’acciaio” di Robert Harling, affidata all’interpretazione di Tosca D’Aquino, Rocío Muñoz Morales e Martina Difonte.

Abbonamenti in vendita fino al 29 ottobre presso la biglietteria del Teatro Gentile (presso ingresso del Teatro), aperta dalle ore 16 alle ore 20.