Fabriano: 65enne del Maceratese muore folgorato nella sua azienda agricola

FABRIANO – Avrebbe provato a scollegare dei cavi elettrici rimanendo folgorato a morte. Tragedia questo pomeriggio a Fabriano. A perdere la vita per tutto quello che secondo gli investigatori sembra essere un incidente, un 65enne del Maceratese che è morto in questo modo nella sua azienda agricola sita in via Cortina San Nicolò a Fabriano.

I fatti

L’uomo, nel primo pomeriggio di oggi, 26 settembre, è rimasto folgorato dalla corrente elettrica. In azienda, nella periferia della città, con molta probabilità ha cercato di scollegare dei cavi della corrente. Una manovra che avrebbe provocato la forte scossa che non gli ha lasciato scampo. È morto sul colpo folgorato. Allertati da alcune persone, sul posto si sono precipitati i soccorsi: gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza, il personale del 118 dell’ospedale Engles Profili e i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano. Purtroppo, nonostante i tentativi dei sanitari, non c’è stato nulla da fare per tentare di salvare la vita al 65enne. L’area è stata messa in sicurezza, gli agenti del commissariato hanno effettuato i primi accertamenti e la salma è stata trasportata all’obitorio del presidio ospedaliero fabrianese. Al momento non è chiaro se si procederà con l’esame autoptico o solo con l’ispezione cadaverica e, quindi, la pronta riconsegna ai familiari per poter officiare i funerali.