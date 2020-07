Fabriano: 500mila euro per il rifacimento del manto stradale

FABRIANO – Manutenzione del manto stradale delle principali vie di Fabriano, l’appalto da 500mila euro è stato affidato e non resta che attendere il pronto inizio dei lavori, pare entro agosto. A darne notizia, il sindaco Gabriele Santarelli. «Con la variazione di bilancio di luglio 2019 sono state messe le risorse necessarie per rifare il tratto di via Dante, strada e marciapiedi, che va dalla caserma della Forestale alla rotatoria del centro commerciale Il Gentile. L’appalto è stato affidato e firmato, quindi i lavori dovrebbero iniziare a breve», le sue parole.

Con l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione di questo anno verranno stanziate le risorse per rifare il tratto della curva di ingresso della città. «Evidenzio che sono lavori di rifacimento e quindi non di semplice apposizione di tappetino come fatto prima delle elezioni del 2017 con i risultati che purtroppo vediamo», la stoccata politica del Primo cittadino.

Non solo via Dante. Infatti, sempre con lo stesso appalto già affidato verrà completata via delle Fornaci, e saranno sistemate la parte alta di via Cappuccini, l’ingresso al cimitero di Santa Maria, la strada per Ceresola, tratti strada per Cantia, strada per Cacciano, strada per Serrina, via Follerau e via Bachelet.

«Con la nuova applicazione dell’avanzo si punta a finanziare anche il rifacimento di via Cialdini nel tratto compreso da San Nicolò a piazza Garibaldi e via Ramelli nella parte alta. Altri interventi sono previsti, ma in via di definizione, per il completamento di alcuni marciapiedi di via Don Minzoni e via Serraloggia, la strada di Moscano, dosso strada Nebbiano e altre zone in base ai computi metrici che gli uffici ci consegneranno», conclude il sindaco di Fabriano ricordando, infine, i lavori già terminati negli scorsi mesi che hanno riguardato: piazzale Miliani, via Gioberti, piazza Quintino Sella, spiazzi di San Nicolò, Torrececchina, via Le Povere e parte della strada interna di Varano.