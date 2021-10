Fabriano: 40enne truffato, invece di ricevere il pagamento lo effettua

FABRIANO – Ancora una truffa online andata a segno ai danni di un fabrianese. Ma fortunatamente l’acume investigativo dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, è riuscito a risalire al responsabile che è stato denunciato. Si tratta di un 49enne di Bergamo, pluripregiudicato.

La truffa online

Eppure accade di nuovo, ancora. Un 40enne di Fabriano ha deciso di mettere in vendita, su di un sito specializzato, una cameretta completa al prezzo di 1.000 euro. Dopo poco è stato contattato da un sedicente mobiliere di Rovigo interessato all’acquisto. Come accade spesso in questi casi, è partita la trattativa che si è conclusa con la “vittoria” del fabrianese. Vale a dire, il prezzo di vendita è rimasto inalterata, mille euro. L’acquirente assicura di aver effettuato il bonifico e il 40enne si dirige allo sportello bancario automatico per accertare che il versamento nella carta prepagata sia effettivamente arrivato. E invece, no.



Ricontatta il sedicente mobiliere e parte la truffa. Evidentemente da abile affabulatore, il truffatore riesce a convincere il 40enne a effettuare egli stesso un versamento su un conto intestato ad altra persona per un importo pari a 1.000 euro. Ovviamente, come l’accredito viene reso disponibile, l’acquirente è sparito. Inutili tutti i tentativi per rintracciarlo da parte del 40enne. A questo punto non gli è restato altro da fare che rivolgersi ai carabinieri di Fabriano per sporgere denuncia. Dopo una lunga e meticolosa attività investigativa, i militari sono riusciti a dare un nome e un cognome al truffatore: si tratta di un 49enne residente a Bergamo pluripregiudicato per reati specifici, e che ora dovrà rispondere per una nuova denuncia per truffa online.