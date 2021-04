Fabriano: a piedi in centro storico, 30enne segnalato quale assuntore di droga

FABRIANO – Numerosi controlli posti in essere a Fabriano da parte dei carabinieri della Compagnia cittadina agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Il tutto finalizzato al rispetto delle norme in vigore per contrastare il diffondersi della pandemia da Coronavirus. Ma anche per prevenire qualsiasi tipologia di reato, in particolar modo il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto fra le generazioni più giovani. A tal proposito, i militari hanno segnalato un 30enne quale assuntore di droga.

I controlli da parte delle forze dell’ordine di Fabriano si intensificano in concomitanza con i fine settimana, non trascurando comunque tutti i giorni. Pattuglie in perlustrazione la sera. Carabinieri in borghese e in divisa per prevenire qualsiasi tipologia di reato. Ieri sera, 17 aprile, intorno alle 21:30, i militari stavano percorrendo le vie del centro storico cittadino quando hanno notato un ragazzo che, non appena ha scorto l’auto dei carabinieri, ha improvvisamente accelerato il passo. Un comportamento quanto meno sospetto da parte del giovane, visto che comunque si era ancora lontani dall’inizio del coprifuoco.

I carabinieri hanno deciso, quindi, di approfondire le indagini. Hanno intimato l’alt al giovane, chiedendo i documenti per la relativa identificazione. Quest’ultimo, sempre più nervoso, ha esibito i documenti d’identità. Si tratta di un 30enne residente a Fabriano. I militari gli hanno posto alcune domande sul dove stesse andando. Le risposte erano sempre evasive. Si è, così, deciso di procedere a una perquisizione personale.

Una giusta intuizione visto che indosso al 30enne, in una tasca, sono stati rinvenuti due grammi di hashish. Considerando la modica quantità di droga, il giovane fabrianese è stato solo segnalato agli uffici territoriali del Governo quale assuntore di sostanze stupefacenti. Non è escluso, però, che l’attività investigativa possa proseguire.

Oltre a questa segnalazione, i carabinieri di Fabriano hanno eseguito altri controlli in strada per tutta la scorsa nottata per il rispetto del coprifuoco e delle norme anti-assembramento, entrambe in vigore per contrastare la crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus.