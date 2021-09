Fabriano: 28enne fermo sul ciglio della strada con tre grammi di marijuana

FABRIANO – Ancora una segnalazione per droga a Fabriano. Venerdì 10 settembre, intorno alle 23 a Valleremita, frazione cittadina, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, stava effettuando un servizio di controllo specifico per le numerose frazioni fabrianesi. Il tutto per prevenire qualsiasi tipologia di reato, compresi i furti, e far aumentare la percezione di sicurezza fra i residenti.

I fatti

Ebbene, i militari hanno scorto un mezzo che era fermo a bordo strada, poco lontano dal paese. All’interno dell’abitacolo, un 28enne di Fabriano, operaio. Dopo la relativa identificazione, i carabinieri gli hanno chiesto conto del perché fosse fermo. L’automobilista non ha saputo fornire spiegazioni giudicate sufficienti dai carabinieri. Che, anzi, hanno notato il crescente nervosismo del 28enne. Per questo motivo hanno deciso di approfondire i controlli. Una giusta intuizione, visto che sono stati rinvenuti 3 grammi di marijuana. Per questo motivo, il giovane di Fabriano è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, ritirata anche la patente di guida.