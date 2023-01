Fabriano, il 28 gennaio la presentazione dell’opera “I Grandi Fabrianesi”

FABRIANO – Sabato 28 gennaio alle ore 17.15, presso il Palazzo del Podestà, la presentazione della pubblicazione “I Grandi Fabrianesi”, alla presenza delle autorità comunali e regionali.

L’opera, che si compone di due volumi raccoglie le vite di illustri fabrianesi, coloro che hanno lasciato un’impronta nella vita della città, del territorio e della sua comunità. Nell’arte, nella cultura, nella politica, nell’economia e nello sport.

Fabrianesi “per nascita o per scelta” come recita il sottotitolo, con la particolarità che tra di essi vi sono anche – è questo l’elemento di vera novità – non solo personaggi storici, ma anche molti contemporanei e viventi, a voler dimostrare che la storia non è un qualcosa distante da noi, che ricercare solo in vecchi tomi polverosi, ma un continuum che dall’antichità prosegue fino ai giorni nostri.

In totale sono 101 i personaggi, 101 storie per dare uno spaccato della città tra coloro che avessero una storia da raccontare e che permettessero di connotare un particolare ambito della società, un periodo storico o un contesto. I fabrianesi citati sono di più, oltre cinquecento, che compaiono nei vari paragrafi, tanti quelli che si sono distinti anche di recente per rendere un po’ più “grande” Fabriano.

Ogni scheda è corredata da una fotografia e ha tre possibili modalità di consultazione: una lettura “veloce” che si può compiere scorrendo i titoli ed i paragrafi iniziali delle singole schede, i quali riportano in sintesi le principali informazioni; una lettura “più approfondita” se ci si immerge nella biografia estesa e di dettaglio; infine una lettura più “leggera” concentrandosi sulle notizie più particolari e meno didascaliche, riportate in fondo alla scheda, ne “la curiosità del personaggio”.

Le copertine dei due volumi “I Grandi Fabrianesi”

Uno strumento insomma da consultare ogni qual volta che, sentendo pronunciare un nome, in occasione di un avvenimento o magari leggendo l’intitolazione di una strada o di un edificio pubblico, sorga spontanea la domanda: “chi era costui?”. Un libro biografico, con un taglio divulgativo, che sconfina a tratti anche nell’inchiesta (con approfondimenti di numeri e luoghi) e nella cronaca (molti gli eventi e fatti legati ai personaggi, che vengono riportati).

L’editore è Claudio Lattanzi, noto giornalista umbro, che con la sua casa editrice “Intermedia edizioni”, sta portando avanti varie iniziative per valorizzare la storia dei territori, rivalutandone le tradizioni e i personaggi. Tra queste anche le recenti uscite “I grandi orvietani” e “I grandi perugini”.

L’autore è Aldo Pesetti, presidente dell’associazione Fabriano Storica e socio fondatore del Laboratorio di ricerca storica di Fabriano (LabStoria). Già responsabile storico dell’Ente Palio di San Giovanni Battista. Ha già pubblicato con altri autori “San Francesco d’Assisi a Fabriano” (Nisroch, 2020) e “Fabriano Insolita e Segreta” (Ciabochi, 2021).

Circa ottanta i fabrianesi che a vario titolo hanno collaborato all’impostazione e alla stesura del testo. Alla presentazione di sabato 28 gennaio saranno presenti il sindaco Daniela Ghergo, l’assessore alla Bellezza Maura Nataloni e l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi. Previsti gli interventi del direttore del settimanale diocesano “L’Azione”, Carlo Cammoranesi e del presidente del LabStoria, Terenzio Baldoni. Modera il giornalista Ferruccio Cocco.