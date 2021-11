Fabriano, alla Faber il premio Innovazione Smau 2021

FABRIANO – Faber, azienda di Fabriano con stabilimento a Sassoferrato del Gruppo Franke leader mondiale nella produzione di cappe da cucina, ha vinto il Premio Innovazione SMAU 2021. L’importante riconoscimento è stato assegnato al nuovo product concept Air Hub che conferma la mission del brand di affermarsi come realtà di riferimento nel trattamento dell’aria di casa e del benessere domestico. Il roadshow SMAU, circuito di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione nazionale e internazionale, ha fatto tappa nelle Marche lo scorso giovedì 18 novembre.

In perfetta coerenza con il patrimonio tecnologico del brand della divisione Franke Home Solutions, la soluzione sviluppata propone un concept totalmente nuovo. Air Hub integra perfettamente due elettrodomestici – un modulo per l’igienizzazione dell’aria ed una cappa T-shape – per garantire aria più pulita, salubre e sicura tra le mura di casa. Il prolungato trattamento dell’aria con una luce UV-C consente la rimozione di fumi e odori causati dalla preparazione dei cibi e l’abbattimento fino al 99,99% di virus e batteri attraverso un processo che non prevede l’utilizzo di sostanze chimiche.

«La pandemia ha cambiato il modo di vivere la cucina e la casa. Le nuove abitudini domestiche e le mutate esigenze dei consumatori hanno costituito per noi una sfida che abbiamo raccolto tramutandola nell’opportunità di ampliare il concetto di qualità dell’aria nell’ambiente domestico. Insieme al team ricerca e sviluppo, abbiamo realizzato un processo che ci permettesse di rispondere in modo tempestivo ed efficace alla crescente domanda di sistemi innovativi per il trattamento dell’aria domestica, ma soprattutto che fosse user-friendly e in grado di integrarsi perfettamente in un elettrodomestico presente in ogni abitazione», ha commentato Walter Albè, Franke Home Solutions Vice President R&D and OEM & Key Accounts.

«Con Air Hub la tradizionale capacità di Faber di produrre cappe di grande qualità e performanti compie un’importante evoluzione, grazie a una soluzione sicura, pratica e integrata. Da sempre, innovare per Faber significa rendere disponibile e facile la tecnologia più avanzata», ha concluso.