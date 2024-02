La Esincalce di Serra San Quirico passa alla Draco di Forlì

La Esincalce di Serra San Quirico (Ancona) è stata acquisita da Draco Italiana Spa, società di Forlì specializzata nella realizzazione di prodotti chimici per l’edilizia ad elevate performance. La Draco fa parte del gruppo forlivese Comaco Spa, network di imprese e general contractor nell’edilizia industriale e nelle grandi opere.

La Esincalce è un’eccellenza nel mercato delle malte bio-ecologiche per intonaci, nella produzione di grassello di calce, nella produzione di intonaci e prodotti in genere per edilizia. L’azienda ha legato la sua fortuna, in particolare, al grassello di calce, riproponendo in maniera industriale ciò che per secoli è stato fatto in maniera artigianale.

Prendendone il controllo, la Draco potrà contare su un ulteriore stabilimento di ultima generazione dedicato completamente alla realizzazione di malte, che porterà la produzione complessiva del gruppo a 120mila tonnellate l’anno. «Al tempo stesso – fa sapere la nuova proprietà – l’integrazione di un’esperienza di circa 30 anni nel mercato delle malte bioecologiche e dei rasanti dell’azienda anconetana permette al Gruppo Draco di potenziare ulteriormente la propria gamma di soluzioni per l’edilizia e di porsi come partner d’eccellenza anche nei progetti di recupero e restauro di edifici monumentali e storici, oltre che interlocutore ancora più affidabile nei confronti degli operatori della distribuzione edile».

Dopo l’acquisizione, la Drago raggiunge un fatturato complessivo di oltre 20 milioni di Euro, e rafforza la capacità produttiva e logistica nel centro Italia. «Grazie alla sinergia con Esincalce integriamo ulteriori e più specifiche competenze all’interno della nostra catena del valore e raggiungiamo alcuni degli obiettivi che ci siamo dati qualche anno fa, ma non abbiamo intenzione di fermarci qui – fa sapere l’amministratore delegato Davide Gabrielli – Esincalce potrà continuare a crescere all’interno del Gruppo Draco e l’unità produttiva Draco di Milano potrà ulteriormente specializzarsi. Il progetto di affermarci con autorevolezza in tutti i comparti dell’edilizia ha compiuto un ulteriore passo in avanti, sempre all’insegna dei prodotti di qualità»