Fabriano, Elica: si dimette l’AD, al suo posto il manager fermano Giulio Cocci

Si è dimesso, per motivi personali, l’amministratore delegato Mauro Sacchetto. Al suo posto il CdA ha nominato l'attuale Group CFO, che subentra anche come consigliere

FABRIANO – Cambio al vertice di Elica, multinazionale di Fabriano leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina. Si è dimesso, per motivi personali, l’amministratore delegato Mauro Sacchetto. Al suo posto, il CdA ha nominato nuovo AD Giulio Cocci, attuale Group CFO, che subentra anche come consigliere.

«Quello trascorso in Elica è stato un periodo incredibilmente intenso che mi ha concesso la possibilità̀ di conoscere ed apprezzare una realtà dal grande potenziale – le parole dell’uscente AD Sacchetto -. Sono molto orgoglioso nel constatare che il nuovo amministratore delegato sarà una persona interna ad Elica e che io stimo profondamente, Elica first ancora una volta. Ho fatto del mio meglio per dare a questa azienda tutta la mia competenza professionale e la mia attenzione umana. Infine, voglio sinceramente ringraziare tutti i miei collaboratori per aver arricchito il mio bagaglio personale e di lavoro, non solo con la loro competenza, ma anche con la loro grande passione».

«Mauro ha fatto un grandissimo lavoro nel costruire un team vincente e un piano d’azione chiaro, strutturato e mirato al turnaround della profittabilità del Gruppo – ha detto il presidente di Elica, Francesco Casoli -. Comprendo le profonde ragioni personali che lo hanno portato a prendere questa decisione; ritengo che questa scelta arrivi in un momento nel quale abbiamo raggiunto un livello di maturità interna che ci ha portato a vedere in Giulio la naturale successione sia per la consapevolezza delle priorità del Gruppo che per la leadership dimostrata nel suo percorso in Elica».

Giulio Cocci, neo AD di Elica

Giulio Cocci, nato a Fermo, 50 anni, laureato in Economia e Commercio, è entrato in Elica nel 2018 come Group Controlling & Investor Relations Director e ha ricoperto dal 2019 la carica di Group CFO. Executive con una esperienza internazionale di oltre 20 anni nel settore degli elettrodomestici, ha occupato ruoli di crescente responsabilità in Indesit Company e Whirlpool Corporation, principale produttore mondiale del settore. Spetterà a Cocci guidare la multinazionale di Fabriano in un anno che si preannuncia comunque difficile per via della crisi sanitaria pandemica.

Il consiglio di amministrazione di Elica S.p.A. ha anche nominato: Stefania Santarelli CFO di Gruppo; Emilio Silvi, dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili di Gruppo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Il consiglio di amministrazione di Elica S.p.A. e Mauro Sacchetto hanno concordato di risolvere consensualmente i rapporti contrattuali tra loro esistenti, siglando un accordo che prevede, oltre alla rinuncia ad ogni eventuale reciproca spettanza o pretesa, un patto di non concorrenza a valere fino alla fine del 2023 e la disponibilità di Mauro Sacchetto a prestare la propria consulenza a favore di Elica nel corso del 2021, per un totale complessivo di 750.000 euro, oltre al riconoscimento del compenso fisso e variabile di breve termine fino a data odierna. Somma che sarà erogata, al più tardi, entro fine aprile prossimo.