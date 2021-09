Elica al Salone nautico di Genova: in vetrina tre modelli NikolaTesla tra design e tecnologia

FABRIANO – Elica partecipa per la prima volta alla 61° edizione del Salone Nautico di Genova. La multinazionale di Fabriano, leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti e impegnata in una lunga vertenza con i sindacati per esuberi e delocalizzazioni, sarà presente con il proprio modello di punta, il piano aspirante NikolaTesla, la cui produzione rimarrà in Italia, risultato ottenuto dalle parti sociali nel corso dell’ultima riunione del tavolo locale. Tra i modelli presentati a Genova, pensati per adattarsi a diverse tipologie di ambienti grazie alle loro funzionalità integrate e le tecnologie avanzate ‘NikolaTesla Switch’ dotato di un cuore aspirante totalmente integrato che può essere attivato con un semplice switch, ‘NikolaTesla Fit, con una larghezza di soli 60 cm, studiato per soddisfare le esigenze di chi non vuole rinunciare a tutti i vantaggi di un piano aspirante anche nelle cucine più compatte e NikolaTesla One, il primo piano aspirante di Elica, vincitore del prestigioso premio di design “Compasso d’Oro”.

«Le sfide progettuali di Elica e la sua costante attenzione al design come elemento imprescindibile dei prodotti – ha dichiarato Giulio Cocci Amministratore Delegato di Elica in merito alla partecipazione alla 61° Edizione del Salone Nautico di Genova – ci hanno portato ad accettare con grande piacere l’invito a questa importante edizione, palcoscenico internazionale che fa grande il nostro Paese nel mondo oltre che ambasciatore di un mercato in costante crescita, simbolo del coraggio, della qualità e del saper fare». I piani aspiranti NikolaTesla, scelti per essere esposti al Salone Nautico di Genova, sono precursori dell’era della multifunzionalità; la fortunata gamma nata nel 2016 è oggi emblema dell’innovazione e della rivoluzione tecnologica applicata allo spazio cucina.