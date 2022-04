Elica: prima per il settore manifatturiero nella classifica stilata dal “Digital Index 2021”

La vittoria ha fatto ottenere il premio “GOLD”, importante riconoscimento per l’attività di comunicazione del Gruppo, che investe in una comunicazione digitale innovativa e integrata, soprattutto attraverso sito e social

FABRIANO – Elica, leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti, si è posizionata prima per il settore manifatturiero, nella classifica stilata dal “Digital Index 2021”, l’indagine sulle performance delle attività di comunicazione online delle imprese marchigiane, curata dall’Osservatorio Digitale, dall’Università Politecnica delle Marche e dall’agenzia Tonidigrigio. Questa vittoria ha fatto ottenere a Elica il premio “GOLD”, un importante riconoscimento per l’attività di comunicazione del Gruppo, che costantemente investe in una comunicazione digitale innovativa e integrata, soprattutto attraverso il sito web e i social media.

Lo studio, svolto su un campione di oltre 1500 aziende del territorio marchigiano con un fatturato superiore a 5 milioni di euro, aveva l’obiettivo di analizzare il livello di digitalizzazione delle imprese. L’indagine ha restituito un valore, il Digital Index appunto, basato su 33 indicatori chiave riassuntivi delle performance digitali che hanno permesso di individuare e di premiare le realtà più innovative. «Questa analisi conferma dunque il successo della direzione strategica intrapresa da Elica e apre a nuove riflessioni per l’elaborazione di piani futuri, che vedranno sempre di più l’integrazione delle attività digital in tutti gli ambiti della comunicazione», si commenta dalla multinazionale di Fabriano. Nel frattempo, si ricorda, Elica è l’azienda protagonista della decima edizione del Contest “Alceo Moretti”. L’iniziativa, realizzata all’interno del corso di Strategie per i Mercati internazionali della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche con la collaborazione dell’agenzia Moretti Comunicazione, premia gli studenti che svilupperanno la migliore proposta progettuale. Tema scelto per il progetto è la sostenibilità. Elica ha fornito un brief completo sull’azienda, le attività e il business di riferimento, e avranno ancora poche settimane di tempo per sviluppare la loro “proposta creativa sostenibile”, aggiudicarsi l’attestato e un premio offerto da Elica.