Fabriano, Elica: l’assemblea degli azionisti approva il bilancio

FABRIANO – Nel pieno della vertenza aperta il 31 marzo scorso a seguito della presentazione del piano strategico 2021-2023 che prevede esuberi, delocalizzazioni e chiusura dello stabilimento di Cerreto D’Esi, si è svolta l’assemblea degli azionisti di Elica, multinazionale di Fabriano leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, per approvare il bilancio al 31 dicembre 2020 e procedere a una serie di nomine.

I principali risultati consolidati dell’esercizio 2020 sono: Ricavi per 452,6 milioni di Euro, -5,7% rispetto all’esercizio precedente per effetto del Covid-19 e del lockdown, in particolare nel secondo trimestre dell’anno; Ebitda normalizzato pari a 42,2 milioni di Euro, in riduzione del -6,3% rispetto ai 45,0 milioni di Euro del 2019, per effetto del Covid-19 e del lockdown nel secondo trimestre del 2020; il margine sui ricavi si attesta al 9,3%, sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio precedente (9,4% nel 2019); Ebit normalizzato pari a 15,9 milioni di Euro (19,6 milioni di Euro nel 2019) con un margine sui ricavi al 3,5% (4,1% nel 2019); Risultato Netto normalizzato di Pertinenza del Gruppo pari a 2,6 milioni di Euro rispetto ai 5,0 milioni di Euro del 2019; Posizione Finanziaria Netta pari a -51,4 milioni di Euro rispetto a -47,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019.

Successivamente si è proceduto con la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Sono sette i componenti: Francesco Casoli, il quale ha assunto la carica di Presidente; Angelo Catapano; Giulio Cocci; Monica Nicolini; Elio Cosimo Catania; Susanna Zucchelli e Liliana Fratini Passi.

Infine, sono stati nominati i componenti del Collegio sindacale che resteranno in carica per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e votati all’unanimità: Giovanni Frezzotti, il quale ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale; Simona Romagnoli eletta a sindaco effettivo; Massimiliano Belli, eletto sindaco effettivo; Leandro Tiranti, eletto sindaco supplente; Serenella Spaccapaniccia, eletta sindaco supplente.