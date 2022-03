Fabriano, Elica lancia Breakfast With: manager e testimonial a colazione con i giovani per raccontare l’azienda

FABRIANO – Elica inaugura oggi un nuovo percorso dedicato ai giovani tirocinanti per fornire una formazione innovativa ai propri collaboratori; un’iniziativa che punta lo sguardo alle competenze del futuro.

“Breakfast With” (in italiano “Colazione con”), questo il nome del format che accompagnerà i ragazzi da poco entrati nell’azienda di Fabriano a conoscere Elica, i team di lavoro, il business e le dinamiche aziendali.

Attraverso incontri informali settimanali, i tirocinanti avranno la possibilità, davanti a un caffè, di incontrare manager e testimonial di Elica delle diverse funzioni, per approfondire l’azienda sotto i diversi punti di vista.

La contaminazione tra le diverse aree aziendali oggi è fondamentale per fornire ai giovani, che percorrono i primi passi nel mondo del lavoro, una formazione completa e trasversale.

L’iniziativa “Breakfast With” rientra nel programma Elica Aspirations Lab, che raggruppa tutte le attività di “education and development people” dedicate alla crescita personale e professionale delle persone di Elica.

Emanuela De Santo, employer branding manager di Elica, figura nata proprio per dare ulteriore spinta a tutte le attività di formazione ed employer branding, ha commentato: «Siamo contenti di partire oggi con un programma interamente dedicato ai giovani che affrontano la prima esperienza professionale. Un’iniziativa con l’approccio tipico di Elica: originale, informale e diretto, semplice come bere un caffè insieme. L’obiettivo è arricchire l’esperienza in Elica per fare in modo che i ragazzi possano affrontare e proseguire con entusiasmo le sfide professionali future. Siamo pronti anche con molte altre iniziative per il 2022».

“Breakfast With” è infatti solo il primo progetto inaugurato da Elica Aspirations Lab per quest’anno. L’azienda promette di lanciare nuove attività di employer branding, development people e team building che coinvolgeranno tutti i livelli aziendali.