Elica, Fabrizio Ghisla nuovo general manager della divisione motori

Elica S.p.A., leader globale nella produzione di sistemi di aspirazione da cucina, comunica la nomina di Fabrizio Ghisla a general manager di EMC FIME, azienda leader in Europa nella progettazione e produzione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento, entrata quest’anno anche nel mercato dell’idrogeno con la linea di ventilatori PREMIX.

Fabrizio Ghisla, con la sua consolidata esperienza, guiderà l’azienda verso gli obiettivi del 2023, che prevedono un programma di ampliamento dell’offerta di prodotti “Hydrogen Ready” e un’accelerazione nel segmento delle pompe di calore. I progetti innovativi e gli investimenti intrapresi permetteranno a EMC FIME di avere una gamma di prodotti sempre più completa.

Ghisla si è laureato in Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico di Torino e ha un master in Business Administration presso la SAA di Torino; ha poi maturato diverse esperienze lavorative nel settore automotive in grandi società come “Valeo Safety Systems” e “TRW”, dove ha rivestito importanti ruoli, anche in qualità di Direttore Tecnico Globale della progettazione.

È entrato poi a far parte del Gruppo Elica come R&D Director della Business Unit Motors e oggi ricopre la carica di general manager di EMC FIME; questa crescita interna conferma la volontà di Elica di continuare a promuovere lo sviluppo delle proprie persone nel mondo e in tutti i business del Gruppo.