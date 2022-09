Elica al “Salone nautico” di Genova con la tecnologia del piano aspirante NikolaTesla Unplugged

FABRIANO – A conferma del successo dello scorso anno, Elica, azienda leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, annuncia il suo ritorno al Salone Nautico di Genova con la partecipazione alla 62esima edizione della manifestazione che si terrà dal 22 al 27 settembre 2022.

Nata a Fabriano nel 1970, Elica ha alle spalle una storia imprenditoriale di oltre 50 anni, che si traduce in un gruppo leader, oggi, nella produzione di cappe e piani aspiranti e motori per la ventilazione domestica, riconosciuto per innovazione, design e tecnologie all’avanguardia. Il Gruppo sta accelerando il suo percorso di crescita strategico, con un importante focus sul segmento Cooking con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo della cucina.

È in questo quadro che si inserisce la partecipazione al Salone Nautico di quest’anno, in cui Elica sarà presente con il rivoluzionario NikolaTesla Unplugged l’ultima innovazione della gamma di piani aspiranti Elica che da sei anni racconta il futuro in cucina. Unplugged è una nuova declinazione di stile ed ergonomia. Nato dalla volontà di creare un rapporto naturale ed immediato con il prodotto, NikolaTesla Unplugged si controlla attraverso manopole a scatto fisso, con touch & feel analogico, per avere accesso alle funzionalità in modo veloce ed intuitivo.

Il prodotto sarà il protagonista degli eventi di showcooking che si terranno ogni giorno presso la Vip Lounge, l’area di accoglienza del Salone che si sviluppa su 400 metri quadri di superficie, posizionata al piano mezzanino del palazzo Blu Jean Nouvel.

L’area è dedicata agli ospiti di alto profilo, così come alle personalità più qualificate dei settori dell’industria che nutrono una passione per la nautica, il design, la natura e che hanno un approccio sostenibile come stile di vita, in linea con il Dna dell’azienda.

«n Elica abbiamo sempre scommesso sulla combinazione di tradizione e innovazione. Le nostre cappe e piani aspiranti lo confermano: prodotti dal design unico dotati di un cuore tecnologico sempre più all’avanguardia», ha dichiarato Francesco Casoli, presidente di Elica. «Amore, passione e dedizione sono, infatti, parte integrante del lavoro che facciamo ogni giorno e con la partecipazione al Salone vogliamo sottolineare come possano essere un fattore di successo anche nel mondo della nautica. Un connubio di sostenibilità, qualità, eccellenza e design».

«La rinnovata partecipazione di Elica al Salone Nautico riconosce, infatti, l’importanza dell’evento come occasione per far toccare con mano la “rivoluzione” dei piani aspiranti agli appassionati del mondo della nautica che arrivano da tutto il mondo. I prodotti di Elica si integrano alla perfezione in questo contesto, essendo progettati per adattarsi a diverse tipologie di ambienti, andando incontro ad ogni tipo di esigenza e di spazio», spiega.