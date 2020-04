Crescono i ricavi, si torna in utile e scende l’indebitamento. Buone performance nella seconda parte del 2019 per la multinazionale leader nel settore delle cappe aspiranti. L’impatto dell’epidemia da Coronavirus sarà da valutare sui conti 2020

FABRIANO – Crescono i ricavi, si torna in utile e scende l’indebitamento. Buone performance nella seconda parte del 2019 per Elica, la multinazionale di Fabriano leader nel settore delle cappe aspiranti. Questi i dati fondamentali che l’assemblea dei soci dell’azienda, presieduta da Francesco Casoli, riunita ieri in video conferenza, si è trovata ad esaminare e approvare rispetto al bilancio 2019. La multinazionale è tornata gradualmente a produrre, ma certamente l’impatto dell’epidemia da Coronavirus sarà tutto da valutare sui conti 2020. Mauro Sacchetto confermato Amministratore delegato.

Lo scorso anno i ricavi consolidati sono stati pari a 480 milioni di euro, +1,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. I conti positivi sono frutto dell’ulteriore crescita delle vendite a marchi propri, +10%. L’Ebitda normalizzato è pari a 45 milioni di euro in aumento del 12,7% rispetto al 2018. L’Ebit normalizzato è pari a 19,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 19,8 milioni di euro del 2018.

Il risultato netto di pertinenza del Gruppo è pari a 3 milioni di euro, in significativa crescita rispetto alla perdita di 0,96 milioni di euro del 2018. Se si considerano le minorities per 4,4 milioni di euro, si registra una perdita di esercizio che ammonta a 1.456.645 euro e che l’Assemblea dei soci ha deliberato di coprire mediante utilizzo della Riserva di Utili.

Significativo, infine, il calo della Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019, pari a -47,2 milioni di euro, rispetto ai -56,3 milioni di euro del 31 dicembre 2018.

Benché risulti difficile formulare previsioni attendibili circa la durata e gli impatti dell’emergenza Covid-19, da Elica si informa «di aver registrato un trend positivo nei primi due mesi dell’anno, realizzando una crescita low single digit rispetto allo stesso periodo del 2019, trainata dalla conferma del trend positivo delle vendite a marchi propri e dalla divisione Motori, in continuità con quanto registrato nel quarto trimestre dello scorso anno».

Si è deciso di non procedere con la distribuzione del dividendo e di confermare Mauro Sacchetto come amministratore delegato; di ridurre il numero dei componenti del CdA, da otto a sette, con l’ingresso anche di Giovanni Tamburi in rappresentanza della Tamburi Investment Partners SpA che detiene il 20% di Elica.