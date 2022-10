Elica, al via il nuovo progetto “La cappa del futuro” con l’Istituto europeo di design

FABRIANO – Elica dà il via al nuovo progetto “La Cappa del Futuro” realizzato in collaborazione con IED Design di Roma, l’Istituto Europeo di Design, per l’anno accademico 2022-2023. L’azienda ha ospitato, nell’headquarter di Fabriano, gli studenti del corso “Product Design” provenienti dall’Italia e dalla Cina. Con il coinvolgimento di Fabrizio Crisà – chief Design Officer di Elica – hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino le innovative cappe e piani aspiranti di Elica e di scoprire le caratteristiche del progetto nel quale dovranno cimentarsi nei prossimi mesi. L’obiettivo di “La cappa del futuro” sarà quello di individuare nuovi scenari nel mondo della cucina per i prossimi 10 anni e ideare cappe e sistemi d’arredo che possano corrispondere alle esigenze dei nuovi stili di vita e tipologie di abitazioni. Sarà fondamentale osare coniugando design e funzionalità, caratteristiche imprescindibili per tutti i prodotti Elica.



«La partnership con IED Roma dimostra ancora una volta quanto per Elica sia importante la contaminazione con l’esterno che promuove attraverso numerose collaborazioni con il mondo accademico», ha dichiarato Deborah Carè, chief Human Resources di Elica Cooking. «Accogliere gli studenti in azienda e confrontarsi con loro significa aprirsi a nuove prospettive e la collaborazione con lo IED assume un valore fondamentale se si considera che il design è uno degli elementi fondamentali nel Dna di Elica: sarà un’opportunità di crescita per tutti».



I ragazzi, suddivisi in gruppi di lavoro e supportati sia dai docenti che dal team Elica, avranno circa 3 mesi di tempo per lavorare alle loro proposte e presentare le idee che cercheranno di anticipare i gusti e i bisogni dei clienti di domani.

Elica, attiva nel mercato sin dagli anni ’70, è l’azienda leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina ed europeo nella realizzazione di motori per la ventilazione domestica. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico, e Cina, con oltre 3.100 dipendenti.