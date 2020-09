David Grillini

CERRETO D’ESI – Ultime ore per votare il proprio candidato a sindaco e i consiglieri che si preferiscono a Cerreto D’Esi. I seggi chiuderanno oggi, 21 settembre, alle 15. Poi, però, bisognerà attendere il giorno successivo per l’inizio delle operazioni di spoglio.

Oggi, infatti, si inizierà con lo spoglio per il referendum, subito dopo le Regionali. Domani, martedì 22 settembre, alle 7, si passa alle comunali e non è escluso che entro metà mattina si possa già conoscere il nome del primo cittadino di Cerreto D’Esi per i prossimi cinque anni. Tempi leggermente più lunghi, invece, per quel che riguarda i nomi dei componenti del consiglio comunale: 11 consiglieri, sindaco compreso. Certamente, entro il pomeriggio, tutto il quadro sarà completo.

Una domenica in famiglia e, magari, con qualche telefonata per cercare di convincere gli indecisi. Così è trascorsa la giornata di ieri dei tre candidati in lizza per la poltrona di primo cittadino di Cerreto D’Esi.

Giovanni Porcarelli

David Grillini e Giovanni Porcarelli, sindaco uscente, sono andati a votare ieri nei seggi cittadini, tre complessivamente, allestiti all’interno della scuola materna Hansel e Gretel. Marco Zamparini ha votato questa mattina.

Marco Zamparini

I dati dell’affluenza

A Cerreto D’Esi sono 3.238 gli aventi diritto al voto.

Per quanto riguarda l’affluenza, sembra in calo rispetto al 2015, quando i candidati erano gli stessi e si recò ai seggi il 58,65% (si votava però in un solo giorno). Alla fine dello spoglio, a vincere fu Giovanni Porcarelli con il 54,92%, con 8 consiglieri di maggioranza. Al secondo posto, si era classificato David Grillini con il 34,44%, 3 seggi in assise civica cerretese, ultimo Marco Zamparini con il 10,63%, con un solo seggio ottenuto.

Al momento, come detto, l’affluenza sembra in calo. Alle 12 di domenica, prima rilevazione, dei circa 3mila aventi diritto al voto, si era effettivamente recato ai seggi il 13,34%, contro il 18,778% del 2015.

Alle 19, il 33,57%, contro il 44,82% del 2015.

Infine, alle 23 di ieri il 43,70% contro il 58,64% dato finale del 2015. Ma non è detto che non si possa recuperare, visto che sarà possibile recarsi ai tre seggi di Cerreto D’Esi fino alle 15 di oggi.