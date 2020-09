FABRIANO – La città di Fabriano festeggia l’elezione di un proprio rappresentante in consiglio regionale. Chiara Biondi (Lega) è riuscita in quest’impresa forte di quasi 2mila preferenze, la maggior parte conquistata nel comprensorio. La coalizione di centrodestra sfiora, complessivamente, il 50% dei consensi. Male il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Anche se quest’ultimo ha riportato uno dei dati migliori a livello provinciale e regionale. Ma se si tara il tutto con la considerazione che alla guida della città da oltre tre anni c’è una maggioranza pentastellata, il bicchiere è decisamente mezzo vuoto.

Esaminando gli esiti del voto di questa tornata elettorale, alcune considerazioni appaiono evidenti. In primis, la netta sterzata a destra dell’elettorato di Fabriano. I primi due partiti, infatti, sono la Lega che ha conseguito il 25,60% pari a 3.089 voti. Sorpasso di Fratelli d’Italia ai danni del Pd. Il primo ha portato a casa, grazie al buon risultato della candidata Mirella Battistoni, il 17,61%, pari a 2.125 voti. I Democrat sono superati di un’incollatura, ottenendo il 16,52% pari a 1.993 voti.

Mirella Battistoni

Al quarto posto, il Movimento 5 stelle con l’11,29% pari a 1.362 voti. Seguito da Rinasci Marche al 7,70% pari a 929, grazie all’ottima performance dell’ex sindaco Giancarlo Sagramola. Quindi, Forza Italia che si attesta al 5,87% pari a 708. Via via, le altre forze politiche.

Giancarlo Sagramola

Sul podio delle preferenze, a vincere, le donne: Chiara Biondi, come detto, entra a Palazzo Raffaello addirittura come prima della lista della Lega. Un assessorato in vista? Non è da escludere. Alla piazza d’onore, Mirella Battistoni, classificatasi al quarto posto nella lista di Fratelli d’Italia. Tecnicamente dovrebbe essere la prima dei non eletti e proprio per questo, con i giochi degli assessori, ha ancora qualche possibilità. Al terzo posto, Giancarlo Sagramola, secondo a livello provinciale in Rinasci Marche. Non ha sfigurato neppure Olindo Stroppa per Forza Italia e Simona Lupini per il Movimento 5 stelle che si è concessa il lusso di mettersi dietro Ioselito Arcioni.