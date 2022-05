Elezioni a Fabriano: sorteggiati i posizionamenti di candidati a Sindaco e liste nella scheda

FABRIANO – Vinicio Arteconi, Roberto Sorci, Daniela Ghergo e Ioselito Arcioni. Questo l’esito del sorteggio effettuato in Comune da parte della Commissione elettorale per il posizionamento nella scheda elettorale in vista del voto del 12 prossimo. Da notizie ufficiose, è probabile che gli elettori si troveranno i vari candidati tutti in un’unica facciata e no suddivisi su due facciate della scheda. Ma per averne certezza occorrerà attendere qualche settimana.

Il sorteggio

Andando nello specifico: il primo a essere sorteggiato è stato il candidato a sindaco di Coalizione progressista Vinicio Arteconi. L’ordine delle due liste che lo sostengono è: Nessuno Escluso e Associazione Fabriano Progressista. In seconda posizione il candidato a sindaco Roberto Sorci sostenuto da liste trasversali di ispirazione di centrodestra. L’ordine delle quattro liste che lo sostengono è: Fabriano C’è; Amiamo Fabriano; Missione Fabriano; Lista 30.001. In terza posizione la candidata a sindaco per la Coalizione democratica, Daniela Ghergo. L’ordine delle quattro liste che la sostengono è: Progetto Fabriano; Partito Democratico; Rinasci Fabriano; Fabriano Civica. In quarta posizione il candidato a sindaco Ioselito Arcioni che è sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle.

I confronti

Per quel che riguarda la campagna elettorale, tutti e 4 i candidati alla poltrona di Primo cittadino di Fabriano proseguono in vari incontri con associazioni di categoria, nelle frazioni, associazioni e soggetti portatori di interesse in città. Partono anche i confronti. A tal proposito, «il Circolo Arci in collaborazione con Legambiente Marche vuole dare un contributo per la nostra città sulla tematica dell’ambiente. Sono state elaborate alcune proposte che sottoporremo a tutti i candidati a Sindaco. Qualora vengano condivise, chiederemo un impegno affinché vengano realizzate da quella che sarà la prossima amministrazione del nostro Comune», si legge nella presentazione dell’iniziativa di confronto organizzata per il 19 maggio alle 18 nei locali della sede dell’Arci. Hanno confermato la propria presenza, tutti i candidati a Sindaco in lizza nelle comunali del 12 giugno prossimo.