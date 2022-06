Elezioni a Fabriano: seggi aperti per il rinnovo dell’Amministrazione comunale

FABRIANO – Seggi aperti anche a Fabriano per la tornata elettorale che porterà al rinnovo dell’Amministrazione comunale cittadina. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi, 12 giugno. Lo spoglio per le Comunali inizierà alle 14 di domani pomeriggio, 13 giugno. Gli elettori fabrianesi complessivi sono 24.972, di cui 12.128 uomini e 12.844 donne, che potranno recarsi per esprimere il proprio voto nelle 40 sezioni allestite fra città e frazioni. Sono 132 i 18enni che voteranno per la prima volta. Mentre sono 8 gli elettori centenari, fra questi il più anziano ha compiuto 108 anni d’età. Si vota, ovviamente, anche per i 5 referendum abrogativi e in questo caso il corpo elettorale è composto da 22.806 elettori, di cui 11.013 uomini e 11.793 donne. È stata allestita la sala stampa a Palazzo del Podestà, Sala consiliare, a partire dalle 14 di domani.

I seggi

Le 40 sezioni allestite all’interno del territorio comunale si trovano: i seggi n. 1- n. 13 – n. 14 – n. 15 nella scuola elementare A. Nuzio; i seggi n. 2 – n. 3 – n. 4 – n. 19 nella scuola elementare Collodi; i seggi n. 5 – n. 6 -n. 7 nella scuola elementare Mazzini; i seggi n. 8 -n. 9 -n. 10 – n. 11 nella scuola elementare A. Moro; i seggi n. 12 – n. 16 – n. 17 – n. 18 nella scuola media Gentile; i seggi n. 20 – n. 21 – n. 25 nella scuola elementare Mazzini; i seggi n. 22 – n. 23 e n. 26 nella scuola elementare di Santa Maria; il seggio n. 24 nella ex scuola elementare di Cancelli; il seggio n. 27 nella scuola elementare di Marischio; il seggio n. 28 nella scuola materna di Melano; il seggio n. 29 nella ex scuola elementare di Bastia; il seggio n. 30 della ex scuola elementare di San Donato; il seggio n. 31 nei locali parrocchiali di Nebbiano; il seggio n. 32 nella ex scuola elementare di Campodonico; il seggio n. 33 nell’ambulatorio di Attiggio; il seggio n. 34 nella ex scuola elementare di Collamato; il seggio n. 35 nella scuola materna di San Michele; il seggio n. 36 nella ex scuola elementare di Argignano; il seggio n. 37 nel circolo ricreativo di Moscano; il seggio n. 38 nella ex scuola elementare di Serradica; il seggio n. 39 nella scuola elementare di Albacina; il seggio n. 40 nella ex scuola elementare di San Giovanni. Il Comune di Fabriano, al fine di favorire l’accesso al voto, ha organizzato il servizio di trasporto gratuito con navetta per gli elettori residenti nelle frazioni in cui non sono presenti i seggi elettorali. Sono disponibili i bus navetta per: gli elettori residenti nelle frazioni di Campodonico e Belvedere, che intendono raggiungere il seggio elettorale di Campodonico trasferito in Frazione Serradica; gli elettori residenti nelle frazioni di Vallemontagnana, Collegiglioni, Valleremita, Campodiegoli e Cacciano che intendono raggiungere i seggi elettorali di Moscano, Serradica e Cancelli; gli elettori residenti nelle frazioni di Castelletta, Grotte, Sant’Elia, Vigne e Poggio San Romualdo che intendono raggiungere il seggio elettorale di San Giovanni.