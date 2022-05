Elezioni a Fabriano: tutti i candidati, 4 a Sindaco e 252 per 24 scranni di consigliere comunale

FABRIANO – Depositate candidature, liste a sostegno e relativi loghi. In attesa del via libera ufficiale della Commissione elettorale, partite le elezioni comunali a Fabriano. Quattro candidati a Sindaco, in ordine di presentazione. Daniela Ghergo per Coalizione Democratica, quattro liste a sostegno: Progetto Fabriano, Fabriano Civica, Partito Democratico e Rinasci Fabriano; Roberto Sorci coalizione trasversale con richiami al centrodestra, sostenuto da quattro liste: Lista 30.001, Fabriano c’è, Missione Rinascita e Amiamo Fabriano. Vinicio Arteconi sostenuto da due liste di sinistra: Associazione Fabriano Progressista e Nessuno Escluso. Ioselito Arcioni sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle. Per i 24 scranni del Consiglio comunale, dunque, sono in lizza 252 candidati.

Daniela Ghergo

Candidata a Sindaco Daniela Ghergo sostenuta da quattro liste

Progetto Fabriano

Progetto Fabriano: Oreste Aniello, Sergio Ballanti, Lorenzo Barocci, Sofia Biagioli, Fausto Boccadoro, Enrico Carsetti, Lorenzo Cavalieri, Roberto Cingolani, Gabriele Comodi, Clelia Conti, Riccardo Gasparrini, Antonella Giulietti, Luca Mancini, Veronica Marzano, Francesca Meloni, Maura Nataloni, Riccardo Ragni, Marta Ricciotti, Riccardo Rossi, Danilo Sampaoli, Maurizio Serafini, Massimo Spreca, Dilia Spuri, Lorenzo Vergnetta.

Fabriano Civica

Fabriano Civica: Giovanni Berardi, Paolo Cacciamani, Francesca Cottone, Erika De Canonico, Fulvio Filipponi, Luca Fioriti, Nadia Ghidetti, Giacomo Guida, Alessandro Lombardi, Marco Merloni, Tiziana Procaccini, Lucio Riccioni, Sabrina Riccitelli, Debora Sanna, Marco Spuri, Fausto Trombetti.

Partito Democratico

Partito Democratico: Giovanni Balducci, Isra Abdellaoui, Marina Bettanin, Gabriele Canullo, Daniela Carlucci, Andrea Cesaroni, Simone Clementi, Maria Nair Crocetti, Francesco Ducoli, Alessandro Galli, Mara Gelmi, Andrea Giombi, Enrico Gregori, Federico Lippera, Paolo Lippera, Graziella Monacelli, Paolo Paladini, Barbara Pallucca, Nicola Piersimoni, Valeria Poeta, Filiberto Stroppa, Franco Tozzi, Riccardo Ugolini, Marisa Valloscuro.

Rinasci Fabriano

Rinasci Fabriano: Giancarlo Sagramola, Marco Agostini, Andrea Anibaldi, Carmela Cappella, Stefano Cardarelli, Leonardo Ciabocco, Alma Ciappelloni, Vanio Cingolani, Velia Crocetti, Maurizio Diociaiuti, Mario Ferretti, Natascia Gentili, Nicola Giambattista, Esio Luconi, Fernanda Manfredi, Antonella Marcaccini, Alberto Pertempi, Mara Pieroni, Ornella Poeta, Michela Romei, Giuliana Rossini, Franco Scipioni, Fabio Silvestrini, Federico Spinalbelli.

Roberto Sorci

Candidato a Sindaco Roberto Sorci sostenuto da quattro liste

30.001

Lista 30.001: Enrico Agostinelli, Franco Berionni, Maria Luisa Boldrini, Giacomo Ciappelloni, Rosanna Ciculi, Claudio Francesco Coco, Anna Maria Esposito, Giulia Ferranti, Cristina Galassi, Orietta Lupi, Ilaria Mancini, Luca Mariangeli, Greta Mei, Stefania Morri, Pierino Nucci, Giuseppe Luciano Pariano, Sonia Perucci, Demitri Peverini, Mauro Pistilli, Andrea Rossi, Claudio Spinelli, Nicola Strambolini, Olindo Stroppa e Gianluca Trinei.

Fabriano C’è

Fabriano c’è: Emiliano Anibaldi, Antonio Blasi, Maria Pia Burzella, Katia Carnevali, Massimo Carnevali, Giovanni Ceresani, Akram Faiz, Nicoletta Fanelli, Gianluca Farina, Diego Ferretti, Benedetta Gandini, Marina Maurizi, Valentina Minelli, Daniele Pallotta, Fabio Panzini, Roberta Patassi, Milena Pieroni, Paolo Salimbeni, Raffaella Signorelli, Jonata Strabbioli, Renzo Stroppa, Francesco Ruiu, Tatiana Tiberi e Leonardo Zannelli.

Missione Rinascita

Missione Rinascita: Renata Belli, Manila Bellomaria, Paola Bonafoni, Maurizio Carnali, Ivette Maria Carta, Giovanni Chiucchi, Luciano Corinna, Alida Cristalli, Shirlei Maria Dos Santos, Orietta Ferretti, Maria Donatella Giorgetti, Gianni Governatori, Veronika Kogay, Tania Magnatti, Francesco Maggio, Silvia Marchesini, Ennio Mezzopera, Svetlana Mihova, Sabrina Mondaini, Paolo Orazi, Lino Paciarotti, Giancarlo Pellacchia, Danilo Silvi e Lucia Tozzi.

Amiamo Fabriano

Amiamo Fabriano: Alessandro Arteconi, Simone Baldoncini, Fabio Bernacconi, Chiara Biondi, Emanuel Cimarelli, Alida Cipriani, Morgan Clementi, Silvano Colonna, Luigi Donisi, Augusto Fattori, Federica Federici, Stefano Fraboni, Francesca Fumelli, Monia Goffi, Vincenzo Minelli, Claudio Monteverde, Elisa Paoletti, Raimondo Quaranta, Nicholas Rogari, Antonio Scamperti, Mara Selvelli, Edelvais Tittini, Paolo Vinattieri e Primo Zampetti.

Vinicio Arteconi

Candidato a Sindaco Vinicio Arteconi sostenuto da due liste

Associazione Fabriano Progressista

Associazione Fabriano Progressista: Ivo Amico, Simone Amzov, Lorenzo Armezzani, Giacomo Arteconi, Sergio Balducci, Stefano Bigiarelli, Antonino Buttà, Valeria Carnevali, Fiorentina Codeluppi, Fausto Falsetti, Daniela Giacometti, Nazzareno Locci, Carlo Mori, Tommaso Melacotte, Ernesto Meloni, Lorenzo Nicolini, Carla Palombi, Grazia Placido, Riccardo Reversi, Anelita Ricci, Ilenia Rizzuto, Martha Ruggeri, Katia Silvestrini e Marco Sonaglia.

Nessuno Escluso

Nessuno Escluso: Loredana Bagnati, Luca Balloriani, Maria Genziana Bilei, Torello Carnevali, Michele Catapano, Duilio Centocanti, Mara Ciccolini, Lucia Cucchi, Patrizia Duca, Sheila Ferranti, Federica Giulietti, Luciano Gobbini, Alexander Home, Giuseppe Ippolito, Mauro Lenci, Maurizio Musanti, Renzo Nicolini, Domenico Petrellini, Maria Renata Priori, Armanda Romagnoli, Carla Roselli, Alessandra Sassi, Alberto Tacconi e Sara Trottini.

Ioselito Arcioni

Candidato a Sindaco Ioselito Arcioni sostenuto da una lista

Movimento 5 Stelle

Movimento 5 Stelle: Alessandra Amoruso, Alessio Betti, Euro Cesaroni, Luciano Corradini, Vincenza Di Maio, Giovanni Di Palma, Fabio Filipponi, Clenio Mancini, Barbara Pagnoncelli, Claudia Palazzi, Silvano Pasquini, Bruno Penotti, Tatiana Ponomarova, Andrea Romani, Gabriele Santarelli, Stefania Santarelli, Roberta Senatore, Baljinder detto Binda Singh, Monica Tisi e Tommaso Tondo.