Elezioni a Fabriano: per i candidati Arteconi, Sorci, Ghergo e Arcioni gli ultimi confronti

FABRIANO – Successo per il confronto tra candidati Sindaco di Fabriano organizzato dalla CNA. Oltre 100 fabrianesi al dibattito su impresa e commercio. Ultimo confronto in programma fra Vinicio Arteconi, Roberto Sorci, Daniela Ghergo e Ioselito Arcioni, in rigoroso ordine di posizionamento nella scheda elettorale, è previsto per il 6 giugno alle 21 nel teatro San Giovanni Bosco della Parrocchia della Misericordia organizzato dal settimanale diocesano L’Azione e dall’emittente radiofonica d’informazione Radio Gold.

Il confronto

Posti a sedere completamente esauriti per la partecipatissima serata di ieri, primo giugno, presso la Sala Ubaldi a Fabriano che ha ospitato l’atteso confronto tra candidati organizzato dalla Cna locale su cinque macrotemi legati all’artigianato, al commercio e all’imprenditorialità del territorio. Dopo i saluti di rito e una breve ma significativa introduzione di Maurizio Romagnoli, Presidente dell’associazione di categoria locale, la parola è passata a Riccardo Silvi, responsabile marketing Cna e moderatore della serata, il quale ha iniziato a porre ai quattro candidati i quesiti raccolti attraverso le varie interlocuzioni che l’associazione ha avuto negli scorsi giorni con diversi imprenditori fabrianesi.

Vinicio Arteconi ha parlato dell’istituzione di un “super assessorato” per lo sviluppo economico e l’artigianato che sappia interloquire efficacemente con imprenditori e associazioni di categoria. Roberto Sorci ha sottolineato il chiaro obiettivo di privilegiare il rapporto con l’ente regionale per favorire la realizzazione di quelle infrastrutture essenziali tanto per lo sviluppo economico che per quello turistico dell’area. Daniela Ghergo, in ottica di green economy, ha manifestato l’intenzione di istituire un vero e proprio Energy Manager comunale per l’installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici di proprietà del Comune. Ioselito Arcioni sul tema della sostenibilità ha prospettato un progetto di ristrutturazione e riqualificazione della stazione ferroviaria di Fabriano nell’ambito del piano di ciclabile interno al P.U.M.S.

«Una splendida serata di confronto e informazione di cui andiamo orgogliosi, come associazione di categoria fortemente radicata in questo territorio abbiamo sentito il dovere di organizzare un confronto organico ed utile agli imprenditori fabrianesi, oltre che ai cittadini tutti, in questo momento fondamentale per la città. Ci aspettiamo molto dalla prossima Amministrazione comunale e sapremo essere in prima linea nei vari tavoli di concertazione che abbiamo già chiesto di convocare insieme alle altre associazioni di categoria per facilitare le relazioni tra la macchina comunale e i titolari d’impresa. Noi ci saremo», ha commentato in conclusione Silvi.