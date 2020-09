A Cerreto D’Esi si cambia, David Grillini eletto sindaco

CERRETO D’ESI – David Grillini è il nuovo sindaco di Cerreto D’Esi. Ha battuto l’uscente Giovanni Porcarelli, classificatosi al secondo posto. Chiude Marco Zamparini, terzo classificato. Il neo primo cittadino potrà contare su una maggioranza composta da 8 consiglieri, 2 ciascuno per gli altri due candidati.

Cerreto D’Esi decide di cambiare, in onore anche al nome della lista che ha sostenuto Davidi Grillini, Cambiamenti, per l’appunto. I cerretesi hanno voluto archiviare l’esperienza di Porcarelli, cinque anni di amministrazione che hanno suscitato molte critiche e pochi apprezzamenti. E del resto, il voto ha mostrato tutto questo malcontento. L’indirizzo dato per questo esito si è palesato immediatamente. Dopo la prima sezione scrutinata, Grillini è balzato subito in testa con 262 voti pari al 44,11%. Seguito da Porcarelli con 177 preferenze pari al 29,80%. Tallonato da Zamparini con 155 voti, pari al 26,09%. Il secondo seggio cerretese ha rafforzato la tendenza. Con Grillini salito a 523 voti, pari al 42,38%; Porcarelli con 366, pari al 29,66%; Zamparini con 345, pari al 27,96%.

Fino al risultato finale, con la terza sezione, scrutinata. Eletto sindaco di Cerreto D’Esi il rappresentante della lista Cambiamenti con 771 voti, pari al 41,56%. Alla piazza d’onore l’esponente della lista Sviluppo, Solidarietà, Progresso con 588 voti, pari al 31,70%. A chiudere il rappresentante della lista civica Cerreto D’Esi Bene Comune con 496 voti, pari al 26,74%. Completano il quadro dei 1.966 votanti (60,72% degli aventi diritto, 3.238 complessivamente), 64 schede nulle, 45 bianche e 2 contestate.

«È stata una vittoria importante. Si chiude una stagione politica a Cerreto, inizia una nuova sfida. Onore agli sfidanti, molto forti. Adesso, dopo i festeggiamenti, è tempo di rimboccarci le maniche. L’obiettivo principale è la realizzazione del nostro programma e consegnare il nuovo polo scolastico entro i prossimi cinque anni», le prime parole del neo sindaco di Cerreto D’Esi, David Grillini.

Per quel che riguarda la composizione del prossimo consiglio comunale di Cerreto D’Esi. Il neo Primo cittadino potrà contare su 8 consiglieri, all’opposizione, invece, due seggi ciascuno per Porcarelli e Zamparini.