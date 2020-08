Cerreto D’Esi: in tre in corsa per la poltrona di Sindaco

In ordine alfabetico: David Grillini, Giovanni Porcarelli e Marco Zamparini. Si attende il via libera dell’ufficio elettorale, ma non dovrebbero esserci sorprese dell’ultim’ora

CERRETO D’ESI – Corsa a tre per la poltrona di Sindaco di Cerreto D’Esi. In ordine alfabetico: David Grillini, Giovanni Porcarelli e Marco Zamparini. Si attende il via libera dell’ufficio elettorale, ma non dovrebbero esserci sorprese dell’ultim’ora.

Dunque, alla fine anche l’uscente sindaco Giovanni Porcarelli, ha depositato simbolo e lista per tentare il mandato bis e questo nonostante sia impegnato a livello professionale con l’apertura della procedura di mobilità per tutti i lavoratori Indelfab di Fabriano, ex JP Industries, vale a dire 583 famiglie, circa 300 che risiedono nel fabrianese. Ma ci si prova lo stesso e, quindi, alle 11:50 di questa mattina 22 agosto, è stata depositata la lista Sviluppo, Solidarietà, Progresso per Cerreto D’Esi con candidato a sindaco, appunto, Giovanni Porcarelli. A sostenerlo, nella lista: Federica Aquilanti, Danilo Bisolfati, Donatella Bucci, Giacomo Calabrò, Katia Galli, Pamela Grillini, Daniele Lazzari, Gianmarco Lodovici, Giovanni Martino, Manuel Pupilli, Floriano Rossolini, Daniele Santoni.

Il primo candidato a essersi ufficialmente presentato è l’ex rappresentante del Partito Comunista dei Lavoratori, Marco Zamparini, che ora guida come candidato alla carica di Primo cittadino, la lista Cerreto D’Esi Bene Comune. I cui nomi sono: Ayoub Baghdad, Simone Boa, Maurizio Cimarossa, Giulia Cola, Mattia Devito, Alvaro Galdelli, Chiara Mazzarini, Mara Moretti, Riccardo Pellegrini, Emanuele Porcarelli, Luca Torselletti, Roberta Zappaterreni.

Frutto di un accordo con il Pd cerretese, è la lista Cambiamenti che sostiene la candidatura a Sindaco di David Grillini, consigliere comunale uscente di Cerreto D’Esi. Al suo fianco con la lista Cambiamenti, ci sono: Michela Bellomaria; Adele Berionni; Enrico Biondi; Roberto Burini; Daniela Carnevali; Sandro Cimarossa; Daniele Conti; Consuelo De Amico; Luciano Mari; Giovanni Montanari; Francesca Stridi; Stefano Stroppa.

I nomi dei candidati alla poltrona di Primo cittadino e alla carica di consigliere comunale sono, dunque, noti e spetterà ai cerretesi, il 20-21 settembre prossimi decidere chi vincerà e, quindi, governerà per i prossimi cinque anni.