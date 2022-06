Elezioni a Fabriano: per i candidati a sindaco domenica in famiglia e spoglio fra casa e comitati elettorali

FABRIANO – Domenica in famiglia o, comunque, in tranquillità. Lunedì in trepidazione. Questi i vari comportamenti dei 4 candidati a Sindaco di Fabriano in attesa dello spoglio che inizierà oggi pomeriggio a partire dalle 14. Vinicio Arteconi, Roberto Sorci, Daniela Ghergo e Ioselito Arcioni, in rigoroso ordine di posizionamento nella scheda elettorale, sono pronti ad attendere i risultati. Dalle 14 di oggi sarà aperta la sala stampa del Comune di Fabriano, allestita presso la sala consiliare di Palazzo Chiavelli, per seguire le operazioni di spoglio delle elezioni amministrative.

Vinicio Arteconi

Vinicio Arteconi sostenuto dalle liste Associazione Fabriano Progressista e Nessuno Escluso

«Piacevolmente sorpreso dal calore umano che ho trovato tra le persone in fila al seggio. È vero che è il mio quartiere, ma mi hanno accolto molto bene», queste le parole di Arteconi subito dopo aver votato ieri mattina al seggio n. 3. Poi, giornata trascorsa in famiglia e da questo pomeriggio si trasferirà nella sede del comitato elettorale per seguire lo spoglio.

Roberto Sorci

Roberto Sorci sostenuto da 4 liste: Fabriano C’è; Amiamo Fabriano; Missione Fabriano; Lista 30.001

Roberto Sorci ha votato ieri mattina alle 11:50 nel seggio n.9. «Sono molto entusiasta», le sue parole. Sorci ha trascorso la domenica tranquillo in famiglia e poi nel pomeriggio la consueta passeggiata per il centro storico della città. Nella giornata oggi attenderà i risultati da casa informandosi solo a tarda serata dei risultati. «Così è da prassi», ha concluso.

Daniela Ghergo

Daniela Ghergo sostenuta da 4 liste: Progetto Fabriano; Partito Democratico; Rinasci Fabriano; Fabriano Civica

Daniela Ghergo, candidata Sindaco di Coalizione Democratica, ha votato ieri mattina nella sezione elettorale n. 25. Ha trascorso la giornata elettorale in famiglia, con gli amici e con i candidati delle sue liste. Nel pomeriggio di oggi seguirà le fasi dello spoglio dalla sede elettorale della Coalizione Democratica sita sotto l’arco del Podestà in piazza del Comune.

Ioselito Arcioni

Ioselito Arcioni sostenuto dal Movimento 5 Stelle

Arcioni ha vissuto una domenica tutta elettorale, nel senso che è rappresentante di lista per il M5S nel seggio n. 20, dove ha anche votato. Per quel che riguarda lo spoglio di oggi, stessa location.