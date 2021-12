Fabriano, elettrodomestici donati dalla Whirlpool alla nuova sede della Croce Rossa

FABRIANO – Whirlpool Corporation, primo produttore di elettrodomestici in Italia, rinnova il proprio impegno concreto a sostegno delle comunità locali, donando una fornitura completa di elettrodomestici per la nuova sede della Croce Rossa Italiana, in Via Brodolini, nel comune di Fabriano. A consegnare i prodotti Michele Zambotti, Direttore dello stabilimento produttivo Whirlpool di Melano che ha ricevuto la visita di Claudio Alianello, presidente del Comitato Locale di Fabriano della Cri. Un forno da incasso dello storico marchio fabrianese Indesit, una lavastoviglie di nuova generazione e un forno combinato a microonde andranno a completare i locali cucina del nuovo insediamento, riaperto dopo l’inagibilità del precedente a seguito del terremoto del 2016.

Whirlpool con questo gesto conferma la sua vicinanza al territorio, dove sorge uno dei principali centri europei di produzione del Gruppo, e prosegue la sua collaborazione con associazioni e Istituzioni, locali e nazionali, per il supporto al tessuto sociale, con particolare attenzione ai giovani e alle persone in difficoltà.

«La Croce Rossa Italiana è senza dubbio uno degli esempi più significativi di impegno costante e amore per le nostre comunità ed è quindi per noi motivo di grande orgoglio supportare l’apertura e l’operatività del nuovo centro di Fabriano. Whirlpool è una realtà che guarda da sempre con grande attenzione al territorio in cui opera, perché ne è parte integrante e come tale continuerà anche in futuro a profondere il suo impegno a supporto della comunità», ha dichiarato Michele Zambotti, direttore dello stabilimento Whirlpool di Fabriano – Melano.

«Dopo 25 anni, siamo riusciti a portare a termine la nostra nuova sede in via Brodolini, che ci consente, finalmente, di poter non solo aumentare i servizi, ma anche poterli fornire con una qualità sempre più alta. Il supporto di Whirlpool ci ha fornito preziosi strumenti per garantire la continuità del nostro servizio quotidiano alla Popolazione di Fabriano e del comprensorio, concedendoci la possibilità di attrezzare in modo completo e adeguato la nostra nuova sede», ha commentato Claudio Alianello, presidente del Comitato Locale C.R.I. di Fabriano.