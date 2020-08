Whirlpool: nuova commessa da 183mila piani cottura, confermati gli interinali

FABRIANO – Si rafforza il trend produttivo all’interno dello stabilimento di Melano a Fabriano della Whirlpool. Anche a settembre, infatti, è stata assicurata la produzione di ben 183mila pezzi di piani cottura elettrici e a gas, quest’ultimi per una quota pari a 79mila. Un aspetto non secondario, visto che proprio la produzione di piani cottura a gas, che da sola rappresenta il 43% dei volumi produttivi del sito industriale fabrianese della multinazionale americana, impiegando il 50% della manodopera complessiva. Ed è sicuramente importante che ci sia ripresa per questo segmento produttivo che appariva, fino a qualche mese fa, uno dei mercati più in crisi. In virtù di questo surplus produttivo anche per il mese di settembre, sono stati riconfermati i contratti interinali per 38 lavoratori sui 43 contattati negli ultimi mesi.

