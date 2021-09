Indelfab Fabriano: secondo Lupini «la vertenza più difficile da affrontare»

Per la consigliera regionale del M5S bene la proroga della cassa integrazione per ulteriori sei mesi, ma non basta. Ecco cosa dice

FABRIANO – «La vertenza ex Ardo / JP Industries / Indelfab è la più difficile, tra quelle che hanno colpito Fabriano in questi anni: il primo colpo inferto dalla crisi a un distretto che per decenni aveva conosciuto solo la crescita, e ora improvvisamente rischiava di tornare agli anni della povertà». Questo l’incipit dell’intervento della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Simona Lupini, a distanza di alcuni giorni dall’ufficializzazione della probabile ulteriore proroga della cassa integrazione di altri sei mesi per i 537 lavoratori – 275 a Fabriano, stabilimento di Santa Maria, e 262 in Umbria, stabilimento di Gaifana – che stanno usufruendo di un periodo di cassa integrazione per cessazione, ammortizzatore sociale che scadrà il prossimo 15 novembre. Con la data limite che, dunque, si sposterebbe a maggio 2022.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito con forza la necessità di usufruire degli ammortizzatori conservativi per la tenuta sociale nei territori e per accompagnare progetti di reindustrializzazione, anche a sostegno di eventuali interessamenti da parte di terzi, in una fase come questa in cui le Regioni e il Governo stanno mettendo a disposizione una serie di fondi per il rilancio del Paese e dei singoli territori.

Le dichiarazioni

«Sono stati fatti molti tentativi di gestione di questa crisi industriale e occupazionale, e tante scelte si sono rivelate fallimentari: io ringrazio davvero Alessandra Todde e Rossella Accoto, rispettivamente viceministro del ministero dello Sviluppo economico con delega alle crisi industriali e sottosegretaria al ministero del Lavoro, che fin da subito si sono messe al lavoro per cercare di invertire la rotta, di promuovere veri progetti di reindustrializzazione e di formazione. Grazie al loro impegno, abbiamo fatto un altro passo in questa direzione, verso gli impegni che ci siamo prese insieme lo scorso 18 giugno a Fabriano durante l’iniziativa Focus Lavoro», conclude la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Simona Lupini.