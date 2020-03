Eccellenze cittadine, Lucia Biondi incontra gli studenti

FABRIANO – La restauratrice di fama internazionale, Lucia Biondi, fabrianese doc, ospite del Rotary Club di Fabriano. Per l’emergenza Coronavirus salta la visita all’Opificio delle Pietre Dure a Firenze degli studenti fabrianesi per poter parlare del grande lavoro dei restauratori su opere d’arte del genio italico, «ma è solo un rinvio».

Patrizia Salari, presidente del Rotary Club di Fabriano, ha deciso di valorizzare sempre più le personalità della città che, spesso e volentieri, si fanno onore a livello nazionale e non solo. Questo il senso dell’incontro organizzato in città con l’ospite d’eccezione Lucia Biondi, dalla lunga e riconosciuta esperienza a Firenze, restauratrice di fama internazionale, che è pronta ad accogliere gli studenti della città – non appena l’emergenza Coronavirus sarà passata – in una visita all’Opificio delle Pietre Dure a Firenze, per accompagnarli in una giornata di altissimo livello culturale presso i laboratori di restauro dei dipinti su tela, su tavola, affreschi staccati, sculture lignee e tessili.

Nel frattempo, un anticipo di quanto sarà, si è svolto a Fabriano nei giorni scorsi con una relazione proposta dalla Biondi sul restauro de “Il Giudizio Universale” del Beato Angelico durato dieci mesi.

«Dieci mesi trascorsi con una equipe specializzata durante i quali si è passati dalla movimentazione dell’opera, alla diagnostica sul disegno e colori in funzione dei quali preparare il progetto d’intervento: stuccatura, verniciatura, decorazioni, spruzzi di colore e più in generale un lavoro certosino e dettagliato che ha riportato all’antica bellezza questo capolavoro», ha evidenziato Lucia Biondi, proponendo anche del materiale fotografico per far meglio comprendere l’eccezionale lavoro.

Lucia Biondi

Ad assistere a questa perfetta relazione i soci rotariani e i giovani studenti in attesa di essere riconvocati per la programmata visita all’Opificio delle Pietre Dure. Si tratta di alcuni alunni del Liceo Classico Stelluti di Fabriano, con in testa il dirigente scolastico Dennis Luigi Censi, presenti Benedetta Bayari, Silvia Cimarossa, Alessandro Zingaretti, Giacomo Bolzonetti; per il Liceo Artistico, guidati dalla vice preside, Patrizia Rossi, Miriam Tulino, Francesca Bò, Sabina Houkyem, Gabriele Scarinci.