FABRIANO – Due biologi in arrivo all’ospedale Engles Profili di Fabriano. A darne notizia l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. Con determina dell’Area Vasta 2 infatti si è dato seguito all’assunzione di due dirigenti biologhe per il laboratorio analisi e per la banca degli occhi. Sostituiranno due figure cessate per collocamento in pensione.

Una biologa è stata destinata dal 16 febbraio alla Banca degli Occhi di Fabriano, l’altra prenderà servizio il 1° maggio nel laboratorio analisi. «È stata risolta la carenza di biologi all’ospedale di Fabriano», le parole dell’assessore Saltamartini. «Cerchiamo di rispondere alle esigenze di potenziamento del personale. Dopo il pensionamento di due dottoresse era stato fatto immediatamente un bando, seguito da una graduatoria di 35 biologi. Nessuno però aveva scelto la sede di Fabriano. Ora l’Area Vasta 2 è riuscita a dare una risposta concreta alle carenze nonostante le difficoltà riscontrate», ha concluso l’assessore regionale alla Sanità.

Medici a Senigallia

Altri due biologi sono stati assunti dal 1° marzo per l’ospedale di Senigallia: seguiranno il progetto del test HPV legato allo screening del Papillomavirus di cui l’ospedale diventerà Centro regionale di riferimento. Il test HPV è un tampone che consiste nel prelievo di una piccola quantità di cellule dal collo dell’utero: ha una sensibilità maggiore rispetto al Pap test, la positività non significa necessariamente presenza di un tumore, ma la predisposizione a sviluppare lesioni che potrebbero evolversi in tumori. Verrà effettuato con cadenza quinquennale.