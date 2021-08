Fabriano, due denunce e tante persone controllate dai carabinieri

Due giovani denunciati, uno per lesioni e l'altro per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno comminato anche molte contravvenzioni per diverse infrazioni al codice della strada

FABRIANO – Report dei controlli del fine settimana di Ferragosto da parte dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Un servizio capillare che ha portato in strada, anche in borghese, numerosi militari. E i risultati non sono certo mancanti. Il tutto per prevenire qualsiasi tipologia di reato, dai predatori a quelli connessi con il mondo delle sostanze stupefacenti. Non tralasciando anche i controlli per il possesso dei green pass per gli avventori delle strutture museali e della ristorazione a Fabriano e nel comprensorio di riferimento.

I controlli nel fine settimana di Ferragosto

Il servizio di controllo del territorio per il fine settimana di Ferragosto è partito nella serata di venerdì ed è terminato nella tarda notte del 15 agosto scorso. I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno continuato la propria attività di prevenzione e repressione dei reati, identificando 140 persone, 86 veicoli, elevando 10 contravvenzioni per varie infrazioni al codice della strada. Inoltre, un giovane 25enne della provincia di Ancona è stato segnalato alla Prefettura di Ancona quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Due le denunce

Sono state denunciate anche due persone. La prima per lesioni a seguito di un litigio avvenuto in strada e sembra originatosi per futili motivi. La seconda invece, nei pressi dei giardini Regina Margherita di Fabriano, durante il controllo di un’automobile. I militari hanno notato il comportamento anomalo del 20enne fabrianese che era alla guida del mezzo. Lo hanno fermato e identificato. Il nervosismo crescente ha consigliato ai militari di approfondire l’indagine, procedendo a una perquisizione personale, dell’automobile e, successivamente, anche dell’appartamento. Una giusta intuizione visto che sono stati rinvenuti e sequestrati circa 5 grammi di marijuana e oltre 250 euro, denaro ritenuto – dagli investigatori – provento dello spaccio. Per questo motivo il giovane 20enne di Fabriano è stato denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.