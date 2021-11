Fabriano: una “canna” in auto e 4 grammi di hashish a casa, giovane segnalato

Sorpreso mentre è da solo in auto, fermo in prossimità del palazzetto dello sport di Cerreto D’Esi, con una “canna”. Giovane 24enne di Fabriano segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti

I fatti

Proseguono a tambur battente i controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano, diretti dal capitano Mirco Marcucci, in collaborazione con tutte le stazioni di riferimento. Nei giorni scorsi, i militari della stazione di Cerreto D’Esi, unitamente a una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia fabrianese, erano impegnati in un normale servizio di presidio del territorio, quando hanno notato un’automobile ferma in prossimità del palazzetto dello sport. Si sono avvicinati e hanno notato che a bordo vi era un giovane, solo. Gli hanno chiesto i documenti di riconoscimento ed hanno notato la presenza di una sigaretta artigianale. Se la sono fatta consegnare e hanno subito accertato che all’interno della stessa, oltre al tabacco, vi era anche dell’hashish. I militari hanno voluto approfondire l’indagine, decidendo di recarsi a Fabriano per effettuare una perquisizione domiciliare. Una giusta intuizione, visto che i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 grammi di hashish. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.