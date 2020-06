Fabriano: dopo oltre due mesi riaperti al pubblico gli uffici comunali

FABRIANO – Chiusi dal marzo scorso per via dall’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, hanno finalmente riaperto ieri, 4 giugno, gli uffici comunali di Fabriano. Ma si potrà accedere solo previa prenotazione chiamando l’Urp allo 0732-709319 che provvederà a inoltrare la richiesta al servizio/ufficio competente, oppure attraverso la compilazione di form predisposti dal servizio informatico.

Orari contingentati, nessuna misurazione della temperatura, ma autocertificazione, il tutto per evitare assembramenti e garantire la salute di tutti, dipendenti comunali e utenza.

Prove tecniche di ritorno alla normalità a Fabriano con la riapertura al pubblico degli uffici comunali. «Nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di cui anche al Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato, sono state stabiliti orari di apertura specifici per mantenere il necessario distanziamento tra persone ed evitare stazionamenti di raggruppamenti di utenti nelle aree di ingresso e di attesa del palazzo comunale», informa il sindaco Gabriele Santarelli, che non esclude turnazioni fra i dipendenti in queste prime settimane di ripartenza.

Per questo si è deciso che gli uffici comunali ricevano solo su prenotazione e che ci siano particolari accorgimenti: soluzioni igienizzanti in ogni area di ingresso e accesso; collocamento delle postazioni di ricevimento dei cittadini e protezione delle stesse tramite plexiglass con apertura passa-documenti; modalità e frequenza delle operazioni di pulizia e sanificazione aumentate. Non sarà rilevata, invece, la temperatura corporea, ma l’utente firmerà un’autocertificazione.

Per quel che riguarda le varie modalità di accesso al pubblico, si è stabilito che gli appuntamenti saranno dati nei seguenti giorni e orari: per la polizia municipale è presente il piantone presso il comando tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20; Ufficio Relazioni con il Pubblico e Ufficio Protocollo, Servizi demografici e statistici – Anagrafe – Elettorale e Stato Civile, Servizio SUE e Ricostruzione post–sisma, Servizi alle Imprese – SUAP e ufficio commercio, Servizio Tutela Ambientale e Politiche Energetiche, Servizio Pianificazione, Servizi cimiteriali, il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18; Ufficio Tributi il lunedì e venerdì mattina dalle 11:30 alle 13:30, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 18.