Fabriano, donazione dell’Avis alla Croce Rossa sezione cittadina: un materassino a depressione

Per via dei tragici eventi dovuti all'alluvione che ha interessato le Marche rinviata al prossimo anno la nona edizione della Festa dello sport

FABRIANO – Il presidente e il vice presidente dell’Avis Comunale di Fabriano, Sebastiano Paglialunga e Luciano Bano, nella sede di via Brodolini, hanno consegnato alla presidente del Comitato della Croce Rossa della città, Alessia Gentili, un materassino a depressione classificato come presidio medico utilizzato nella immobilizzazione e stabilizzazione cervicale e spinale del paziente politraumatizzato nel soccorso extra ospedaliero.

Le dichiarazioni

«Si tratta di un presidio medico – ha spiegato Alessia Gentili – fondamentale nei servizi sportivi e di emergenza sanitaria che la nostra associazione svolge quotidianamente e deve essere presente all’interno delle ambulanze che effettuano emergenza sanitaria come scritto sulla legge regionale della regione Marche. Come Croce Rossa ne abbiamo due, uno però era usurato e grazie al dono dell’Avis l’abbiamo potuto sostituire. Anche questo, come altre nostre attrezzature di soccorso, avremmo voluto spiegare insieme alle tante nostre attività nello stand che avremmo allestito nell’Ambito della Festa dello Sport che si sarebbe dovuta svolgere ieri, 18 settembre, e che per i tragici eventi della scorsa settimana, si è giustamente deciso di annullare», conclude Alessia Gentili. Il presidente dell’Avis sezione di Fabriano, Sebastiano Paglialunga, rimanda al prossimo anno.

«Sarebbe stata sicuramente una manifestazione in grande stile visto il coinvolgimento di oltre 40 associazioni, ma considerato lo stato di emergenza proclamato a seguito degli eventi catastrofici verificatisi nel nostro comprensorio, ascoltato il parere dei vertici di tutte le istituzioni organizzatrici della Festa, si è presa la decisione di annullare la Festa dello Sport. Decisione presa per rispetto delle vittime e di tutta la popolazione duramente e dolorosamente colpita. Non è previsto il rinvio ad altra data. La coesione maturata tra le varie Società sportive, Avis, Amministrazione comunale, Asur, Coni e tante altre ancora, sarà da stimolo per future collaborazioni. Abbiamo già in cantiere progetti interessanti che ci vedranno lavorare insieme», ha concluso Paglialunga.