Distretto industriale di Fabriano: un’agenda fitta già di incontri per il mese di gennaio

FABRIANO – Si apre anche il nuovo anno lavorativo per le aziende di Fabriano e le incognite non mancano. In questo mese di gennaio sono già in programma incontri e summit con i sindacati per fare il punto della situazione. Preoccupano Whirlpool ed Electrolux. «Questa settimana riprenderanno l’attività produttiva la Faber ed alcuni stabilimenti del gruppo Ariston, dal 9 gennaio tutte le altre aziende in un contesto sempre più complicato», il pensiero di Pierpaolo Pullini, componente della segreteria della Fiom e responsabile per il distretto economico di Fabriano.

Il punto

«L’elettrodomestico sta vivendo una fase storica davvero difficilissima ed una crisi che sta ormai persistendo da mesi in quasi tutti i mercati a livello globale. Denunciamo una totale assenza di politiche industriali che invece sarebbero indispensabili per mettere in sicurezza i settori strategici dell’industria nazionale, continuano i fenomeni inflattivi che hanno contribuito in maniera prepotente alla stagnazione della domanda di diversi prodotti, ed è sempre maggiore la difficoltà di accesso al credito che comunque diventa, ogni giorno che passa, sempre più costoso.

Pierpaolo Pullini

In questo contesto è a rischio l’intera filiera produttiva e con essa l’intero territorio, con i margini delle imprese che continuano ad essere erosi dagli aumenti dei costi (materie prime, energia, logistica), dalla difficoltà di reperimento di componenti e, come sempre, a farne le spese sono prima di tutti le lavoratrici ed i lavoratori precari che non si vedono rinnovati i contratti di lavoro. Risultano quindi più che mai necessari interventi a difesa dei posti di lavoro e dei salari, strumenti che permettano di superare i prossimi mesi che saranno difficilissimi a causa della situazione geo politica mondiale, per mettere in sicurezza i settori strategici dell’industria e le aziende che in essi operano», spiega Pullini.

Da lunedì, «in una situazione di assoluta incertezza e imprevedibilità, riprenderà l’attività Elica dove si sta lavorando per mettere in sicurezza i principi del tanto sofferto accordo del 9 dicembre del 2021, e già il giorno dopo inizieranno gli incontri con le multinazionali per entrare nel vivo delle discussioni, su come intendono riorganizzarsi: il 10 gennaio è convocato il Coordinamento con Electrolux per affrontare il piano di riduzione costi, che dovrebbe riguardare anche lo stabilimento di Cerreto D’Esi ma in maniera molto limitata, e confrontarsi sugli strumenti da utilizzare per la gestione degli esuberi. L’11 gennaio invece è previsto l’incontro tra la Whirlpool ed il Coordinamento sindacale per l’informativa nazionale del 2023, in attesa che arrivi la convocazione da un Governo assente come quello precedente, e, ad oggi, incapace di porre l’adeguata attenzione su quella che rischia di essere una delle vertenze più dure e complesse a livello dell’intera area Emea», conclude Pullini.