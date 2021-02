Distretto economico di Fabriano: il punto della Fiom

FABRIANO – «Il 2020 è stato l’anno del cinquantesimo anniversario della nascita di Elica, è stato anche l’anno della riorganizzazione della Corporate, in cui è tornata la piena occupazione negli stabilimenti e anche le assunzioni di personale in somministrazione che ci auspichiamo diventi strutturale». Questo l’auspicio che il responsabile per il distretto economico di Fabriano per la Fiom, Pierpaolo Pullini, ribadisce in una nota. Il sindacalista fa proprie le parole del presidente della multinazionale fabrianese, leader nel settore delle cappe aspiranti, Francesco Casoli, per consolidare la situazione.

«La Fiom di Ancona condivide il fatto che “oggi ci dobbiamo concentrare su quello che cercheremo di fare” insieme: un anno difficile è passato, ma si è reagito bene, un anno altrettanto difficile ci aspetta, ma “sarà sicuramente facile che sarà migliore” del precedente in quanto “siamo attrezzati ed abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare”», le parole che Pullini prende in prestito dallo stesso Casoli e dichiarate del presidente di Elica ai propri dipendenti solo qualche settimana fa. «Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ci restituisce inoltre elementi ulteriori di contrattazione per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro ed il miglioramento delle condizioni delle persone, sfida che il sindacato e le imprese hanno accettato per dare risposte innovative alle rispettive esigenze», prosegue Pullini.

Per questo, dalle parole del Presidente Casoli, «la promessa di “altrettanti 50 anni che sicuramente avremo davanti”, un impegno importante preso con le lavoratrici, i lavoratori ed il territorio tutto che mette al centro l’importanza delle persone, che va anche a valorizzare il percorso spinto dalle organizzazioni sindacali, condiviso e intrapreso negli ultimi anni con operazioni di reshoring dopo anni di delocalizzazioni che non sarebbero più comprensibili», conclude il responsabile per il distretto economico di Fabriano per la Fiom, Pierpaolo Pullini.