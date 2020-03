Fabriano: oltre 6 mila euro di dispositivi di sicurezza per i dipendenti comunali

Si è deciso di acquistare gel igienizzante per le mani, mascherine filtranti FFP3, occhiali protettivi, guanti in lattice, disinfettanti per superfici

FABRIANO – Tutelare la salute dei dipendenti pubblici del comune di Fabriano e anche quella degli utenti. L’amministrazione comunale impegna oltre 6mila euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali per arginare, sul nascere, qualsiasi emergenza di contagio del Coronavirus all’interno della sede comunale. Una ricerca difficoltosa, ma alla fine fruttuosa grazie alla collaborazione con sette ditte.

L’emergenza Coronavirus sta cambiando molte abitudini dei fabrianesi. Si va meno al bar, ai ristoranti e pizzerie. Anche i negozi stanno pagando un calo di clientela.

Il turismo, proprio nel pieno del periodo delle gite scolastiche, segna il passo e i numeri delle presenze al museo della Carta e della Filigrana di Fabriano sicuramente ne risentiranno.

Anche il “pubblico” deve fare la sua parte. Il comune di Fabriano non fa eccezione e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Santarelli, ha dato il via libera, al fine di adottare tutte le possibili azioni per evitare possibili contagi da nuovo Coronavirus o di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, di dotare i dipendenti comunali di idonei dispositivi di protezione individuale. Il tutto per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di tutti gli uffici e servizi comunali.

Si è quindi deciso di acquistare: gel igienizzante mani, mascherine filtranti FFP3, occhiali protettivi, guanti in lattice, disinfettanti per superfici. Ma, vista l’emergenza nazionale, la ricerca dei prodotti necessari è risultata particolarmente difficile in quanto le scorte a magazzino sono in esaurimento e per questo si è stati costretti ad acquistare il tutto avvalendosi di ditte diverse che hanno disponibilità del materiale necessario e che possono provvedere in tempi brevi alla loro consegna.

Alla fine, sette le ditte quasi tutte di Fabriano, dove sono stati effettuati gli acquisti: Farmacom comunale per 200 euro; Paoletti di Porto Sant’Elpidio per 1.800 euro; Cica e Pallotta di Fabriano per, rispettivamente, 2mila e 500 euro; farmacie Popolare, Giuseppucci e Monzali, con acquisti tutti sotto i mille euro. La spesa complessiva è stata pari a 6.115 euro.