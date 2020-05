Didattica a distanza, la Fondazione Carifac dona tablet alle scuole del territorio

FABRIANO – La Fondazione Carifac di Fabriano dona 100 tablet agli Istituti Superiori cittadini. Sono stati gli stessi Dirigenti scolastici a chiedere un intervento in tal senso per potenziare la didattica a distanza e completare l’anno scolastico nel migliore dei modi possibili considerando la pandemia da Covid-19.

A beneficiarne, soprattutto, gli studenti delle ultime classi che potranno, così, prepararsi al meglio in vista della Maturità. La Fondazione Carifac come sempre impegnata nel settore dell’istruzione ha accolto l’esigenza del territorio ed è prontamente intervenuta adoperandosi per l’acquisto e la concessione dei devices. Peraltro la stessa Fondazione ha messo a disposizione gratuitamente un consulente informatico per oltre 10 mila studenti degli Istituti Comprensivi e Superiori degli undici Comuni del territorio di operatività della stessa. Nell’arco di cinque settimane dall’inizio del servizio, sono stati effettuati 250 interventi nelle scuole di ogni ordine e grado.

Un numero importante che ben testimonia come l’idea sia stata giusta e “sfruttata” sia dai ragazzi che dalle istituzioni scolastiche. «Per facilitare loro il compito, l’Ente rende disponibile un consulente che effettua sia interventi in “assistenza remota”, per la verifica del funzionamento di esami e lezioni on- line (con istruzione guidata circa le operazioni da svolgere), sia “on site” da concordare in caso di inefficienza da remoto. Intanto il Ministero della Pubblica istruzione sta lavorando al “Piano scuola”, inteso come gestione della riapertura a settembre, attraverso la formulazione di nuove proposte con riferimento all’emergenza sanitaria in atto», evidenziano dalla Fondazione Carifac.

Il capitolo dell’Istruzione è molto presente fra le iniziative portate avanti dalla Fondazione di Fabriano e dovrebbe proseguire anche durante l’estate per quel che riguarda eventuali sostegni in vista della riapertura delle scuole, come si spera, nella massima sicurezza per studenti, insegnanti e personale amministrativo.