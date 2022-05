Si era resa protagonista di alcuni episodi legati al mondo della droga avvenuti tutti nel Nord Italia e per i quali è stata condannata. Nel frattempo, si era domiciliata nella città sentinate

I fatti

Una 29enne nata fuori regione e domiciliata attualmente a Sassoferrato è stata raggiunta dai carabinieri della stazione della città sentinate, coordinati dai colleghi della Compagnia di Fabriano, a seguito dell’esecuzione di un provvedimento emesso dalla magistratura veneta nei suoi confronti. Negli anni passati, infatti, la donna si è resa protagonista di una serie di reati come spaccio in concorso continuato, produzione traffico e detenzione di sostanza stupefacente. Questi episodi che sono stati accertati dalle forze dell’ordine e avvenuti nel nord Italia. Reati per i quali è stata condannata a cinque anni di carcere. Nei giorni scorsi, ai carabinieri è giunto il provvedimento di arresto a carico della 29enne spiccato dalla Procura della Repubblica di una città del Veneto, regione nella quale la giovane ha vissuto prima del suo arrivo nelle Marche, domiciliandosi a Sassoferrato. E proprio nell’abitazione nella città sentinate, i militari l’hanno raggiunta. Dopo le formalità di rito presso la caserma dei carabinieri, la 29enne è stata condotta al carcere femminile di Villa Fastiggi a Pesaro.