Dalle Grotte di Frasassi un regalo di Natale speciale da Andrea Bocelli

GENGA – Una diretta in esclusiva mondiale dalla pagina Facebook del Maestro Andrea Bocelli. Un evento gestito direttamente dall’azienda californiana del social network, con il supporto di Facebook Italia e reso possibile grazie al management dell’artista con il sostegno di Regione Marche, Comune di Genga e Consorzio Frasassi.

Questo il regalo di Natale che Bocelli ha deciso di dedicare al mondo intero, attraverso un evento unico ed esclusivo, in diretta domani, 18 dicembre, dallo splendido scenario delle Grotte di Frasassi di Genga.

Una parte dell’evento sarà trasmesso dalla Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo marchigiano, dove si ergono le caratteristiche stalagmiti denominate “I Giganti”. Un pianoforte a coda per accompagnare la voce del Maestro e una ballerina a impreziosire suggestiva la scenografia. Mentre il secondo atto dell’intervento del Maestro si terrà nello spazio più affascinante delle Grotte di Frasassi: la Sala delle Candeline. Ulteriori dettagli saranno resi noti, come fosse un countdown a partire dalla mattina di domani.

«C’ è una canzone nascosta in tutte le cose. Ogni macchia di terra, ogni roccia è una stalla che aspetta di essere letta. Tutti noi siamo gli strumenti della vita, di cui riceviamo e trasmettiamo segnali, e conosciamo nei nostri cuori quel linguaggio di puro incanto che crediamo disimparato o dimenticato nel racket della vita quotidiana. Il Natale è un momento per iniziare ad ascoltare ancora una volta quello che canta dentro di noi, per lasciarlo suonare ad alta voce. Stiamo preparando un regalo, il nostro modo di offrirvi un abbraccio e un sentito Buon Natale: 18 dicembre alle 6 (Uk Time (alle 7 qui in Italia) con “Silent Night: una preghiera di Natale”», post apparso nella pagina Facebook di Andrea Bocelli. A giudicare dall’orario indicato, dovrebbe essere o le 7 di mattina o, più probabilmente, alle 19 di domani.

La Sala Candeline delle Grotte di Frasassi

«Un evento di rilevanza internazionale, che proietterà le Grotte di Frasassi all’attenzione di milioni di utenti finali del social network più diffuso su scala mondiale. Centrale il ruolo interpretato da Comune di Genga, Regione Marche e Consorzio Frasassi, che insieme hanno gestito l’organizzazione e la produzione della prestigiosa iniziativa», evidenziano dal Consorzio che gestisce lo splendido complesso ipogeo di Genga.

Il tenore ha un forte legame con le Marche anche grazie al suo matrimonio con l’anconetana Veronica Berti e testimoniato dalla realizzazione da parte della sua fondazione – Andrea Bocelli Foundation di cui è vice presidente proprio la moglie Veronica Berti – dell’Accademia della musica di Camerino in soli 148 giorni e inaugurato nello scorso ottobre alla presenza, fra gli altri, di Renato Zero, Marco Masini e Serena Autieri.