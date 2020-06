Il grande cuore dei soci del Rotary Club di Fabriano

Una raccolta fondi per varie donazioni effettuate in favore dei protagonisti della lotta alla pandemia da Covid-19

FABRIANO – Il Rotary Club di Fabriano, in collaborazione con il Rotaract distretto 2090, di cui fa parte anche il Rotaract Club sezione cittadina, ha avviato, sin dall’inizio della pandemia da Covid-19, una raccolta fondi per contribuire fattivamente alla lotta contro il Coronavirus e come ultimo risultato di questo impegno si è arrivati alla donazione di 2000 mascherine suddivise fra Croce Azzurra e Croce Rossa. E dall’annullamento delle iniziative pubbliche per garantire il rispetto del distanziamento sociale, ecco le nuove risorse in favore di chi sta in prima linea.

«Il Direttivo del Rotary Club – dichiara Patrizia Salari, presidente del Rotary Club di Fabriano – ha deciso di schierarsi al fianco dei nostri medici, infermieri e dei tanti volontari e di tutte le persone che lavorano senza sosta per garantire ogni giorno nuovi traguardi nella lotta contro questa dura e al tempo stesso dolorosa emergenza. Crediamo che fare del bene al prossimo, in particolare in determinate circostanze sia una missione che di certo non manca di importanti opportunità per tutti coloro che oggi sono al servizio dell’intera collettività. Ecco il perché abbiamo deciso di devolvere gran parte delle risorse resesi disponibili dall’annullamento di quasi tutte le attività del terzo quadrimestre dell’anno sociale 2019-2020 ai diversi soggetti che sono sul fronte di questa guerra quotidiana, rischiando l’incolumità personale e quella dei propri cari».

Tre le direttrici per la suddivisione dei fondi. La prima in favore dell’Azienda Sanitaria della Regione Marche per l’acquisto dei presidi medici necessari per la lotta contro il Coronavirus, in collaborazione con il Distretto 2090 del Rotary International. La seconda, indirizzata verso la Croce Azzurra sezione di Fabriano per l’acquisto di dispositivi di protezione individuali, gel igienizzanti, mascherine FFP2 e mascherine chirurgiche. La terza, orientata al presidio ospedaliero della città di Fabriano per l’acquisto di mascherine FFP2 ad alta protezione.