Questa mattina, un 65enne è deceduto per cause naturali mentre stava facendo la spesa. Inutili tutti i tentativi di soccorso

FABRIANO – Va a fare la spesa, accusa un malore e muore sul colpo. Inutili tutti i tentativi di soccorso, fra i quali quello di un medico fuori servizio che ha provato a rianimare l’uomo. Tutto inutile. È accaduto questa mattina, 9 dicembre, a Fabriano intorno alle 12.

Un uomo 65enne di Fabriano, cardiopatico, si è recato a fare la spesa alla Coop di Santa Maria. Ha iniziato a riempire il suo carrello con tutto ciò di cui necessitava. All’improvviso, però, ha accusato un forte malore al petto. Da quello che raccontano gli altri avventori che erano presenti, si è improvvisamente accasciato in terra.

Fra le varie corsie del supermercato di Fabriano, vi era anche un medico fuori servizio che si è prontamente avvicinato al 65enne per prestargli un primo soccorso. Mentre, già, erano stati contattati i soccorsi. Il medico fuori servizio ha provato a rianimare l’uomo. Nel frattempo, sono giunti i sanitari del 118 dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Anche loro hanno fatto il possibile per rianimarlo. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

A questo punto sono stati allertati gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, agli ordini del commissario Capo Fabio Mazza. I poliziotti hanno chiuso l’accesso alla corsia dove si trovava l’uomo e, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Magistrato del Tribunale di Ancona, la salma è stata portata nei locali dell’obitorio del presidio ospedaliero cittadino. Non ci sono dubbi sul fatto che il decesso sia avvenuto per cause naturali. Quindi, dopo l’ispezione cadaverica, la salma sarà messa a disposizione dei familiari per la celebrazione dei funerali.

Molti i fabrianesi che a quell’ora si trovavano all’interno del supermercato e che sono rimasti scioccati da quanto avvenuto. Alcuni, tanti a onor del vero, avrebbero preferito che la struttura commerciale fosse chiusa completamente al pubblico per rispetto dell’uomo deceduto e dei suoi familiari.