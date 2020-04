Notte brava che finisce male: ubriaca al volante, denunciata e multata

FABRIANO – Ubriaca al volante al tempo delle restrizioni per il distanziamento sociale a Fabriano. Una donna, 38 anni residente in città, è stata denuncia per guida in stato di ebbrezza, a cui si aggiunge la sospensione della patente, l’affidamento del veicolo a persona di fiducia e la multa da 400 euro per una uscita ingiustificata stante, appunto, le restrizioni in vigore per la pandemia. Multata anche la persona, sua parente, che si trovava a bordo dell’automobile.

Fra le tre motivazioni che ciascuno di noi può addurre per poter uscire dal proprio domicilio – salute, generi primari e lavoro – non c’è quella relativa a trascorrere una serata in compagnia di amici e parenti non conviventi. E, soprattutto, mettersi alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito, proprio non è contemplato. Anzi, a prescindere dal Covid-19, se fermati e controllati, è assolutamente certa la denuncia.

E questo è accaduto a Fabriano ieri, 9 aprile, intorno alle 23:45. Nell’ambito dei controlli che i carabinieri stanno effettuando per il rispetto delle norme sul distanziamento sociale per prevenire la diffusione del Coronavirus e per prevenire qualsiasi tipologia di reato, è stata fermata un’automobile, Audi, in via Caduti di Nassirya. Alla guida vi era una donna 38enne residente a Fabriano, insieme a un suo parente, residente in una abitazione diversa dalla donna. I due sono apparsi molto nervosi alla vista dei militari. Dopo le necessarie procedure di riconoscimento, con l’esibizione dei documenti, la 38enne è stata sottoposta a esame con l’etilometro. I risultati sono stati inequivocabili, 1.3 di concentrazione di alcol nel sangue, oltre due volte il massimo consentito. Ovviamente, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e la sospensione della patente di guida. Poiché l’automobile non era intestata alla 38enne, il mezzo è stato affidato a persona di fiducia.

Per quanto riguarda il capitolo sulle norme restrittive per prevenire la diffusione del Covid-19, alla donna fabrianese è stata anche comminata una multa pari a 400 euro, importo che scenderà a 280 euro se pagata entro 30 giorni, per non aver avuto una motivazione per la sua uscita. Stessa motivazione posta alla base per la multa comminata anche al parente, che si trovava a bordo dell’Audi, insieme alla 38enne.