Fabriano: al coworking quattro webinar su giovani e lavoro

FABRIANO – Luglio è il mese che il coworking Fhub di Fabriano dedicherà alla crescita personale e professionale. Tre webinar con esperti per capire come orientarsi nel mercato del lavoro e nel personal branding. Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia da Covid-19, lo spazio coworking a Le Conce torna a essere attivo.

«In questi mesi in tanti hanno iniziato a riflettere sui concetti di carriera e di futuro: faccio ciò che amo? Mi trovo bene con i colleghi? Quale lavoro mi piacerebbe fare? Domande importanti, a cui il Fhub cercherà di dare risposta grazie a due consulenti esperti, Sara Caneponi e Alessandro De Chellis», annunciano gli organizzatori dei tre webinar.

Si inizierà domani 2 luglio, dalle 17:30 alle 18:30, con Progetto Persona, un evento pensato per giovani tra i 16 ed i 35 anni. «L’obiettivo è accompagnarli all’orientamento verso la scelta dell’università o del lavoro, ma con uno strumento molto particolare come l’analisi grafologica. Attraverso lo studio della scrittura corsiva della persona, i partecipanti saranno messi di fronte ai propri talenti, alle proprie attitudini e anche ai propri punti deboli, su cui investire per migliorare sé stessi. Il tutto grazie a Sara Caneponi, Consulente grafologa, Formatrice e Consulente del Lavoro».

Si prosegue il 14 luglio con un secondo appuntamento con Alessandro De Chellis consulente del lavoro, facilitatore Lego® Serious Play® e consulente in ambito risorse umane, esperto di approcci e strumenti agili (lean, kanban, scrum). Con Alessandro De Chellis, ci saranno tre appuntamenti: il primo, gratuito, dedicato al personal branding, attraverso strumenti di gamification, e poi un ciclo di due eventi dedicati al Business Canvas, un famoso strumento di pianificazione delle attività di una startup che, sempre in un’ottica di gamification, useranno la metodologia del Lego Serious Play, e che saranno a pagamento.

I tre webinar con Alessandro De Chellis si svolgeranno il 14, 21 e 27 luglio, completando il ciclo di iniziative del Fhub per il mese di luglio.